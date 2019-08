08:31 Uhr

Vermisste Kinder aus Bobingen sind wohlauf

Am Mittwochmorgen hatte die Polizei einen Hubschrauber zur Suche eingesetzt.

Die Polizei suchte nach zwei Kindern aus Bobingen-Siedlung, die seit Dienstag vermisst wurden. Nun wurden sie gefunden - und sind wohlauf.

Die zwei vermissten Kinder aus Bobingen sind gefunden worden und wohlauf. Wie die Polizei am späten Mittwochmorgen mitteilte, befindet sich das Geschwisterpaar bei nahen Verwandten in einem angrenzenden Landkreis. "Die näheren Hintergründe des Verschwindens der Kinder werden derzeit von der Kripo Augsburg abgeklärt", teilten die Beamten mit.

Die Kinder wurden seit Dienstag vermisst. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt hatte, hatten die Geschwister ihr Zuhause in Bobingen-Siedlung am Dienstagmittag kurz hintereinander verlassen, um mit Freunden spielen zu gehen. Sie waren bis zum Mittwochmorgen nicht zurückgekehrt. Die Pflegefamilie hatte die Kinder am Dienstagabend als vermisst gemeldet.

Die Polizei suchte daraufhin die Region rund um Bobingen ab. Ein Schwerpunkt der Suche lag im westlichen Wald bei Bobingen-Straßberg und den Wertachauen mit dem Stausee. Am Mittwochmorgen hatte die Polizei zusätzlich einen Hubschrauber zur Suche eingesetzt. (AZ)

Themen Folgen