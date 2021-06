Wanderer findet Leiche des vermissten Bergsteigers aus Untermeitingen am Watzmann

Jetzt ist es traurige Gewissheit: Der seit Oktober am Watzmann vermisste 21-jährige Bergsteiger aus Untermeitingen ist tot. Ein Bergsteiger fand seine Leiche.

Seit mehr als acht Monaten galt der 21-jährige Untermeitinger als vermisst. Nun steht fest: Er ist ums Leben gekommen. Ein Bergsteiger hat seine Leiche am Samstagnachmittag in der oberen Wiederroute auf rund 2600 Höhenmetern unterhalb der Watzmann Mittelspitze gefunden. Der junge Mann hatte in München an der Universität der Bundeswehr studiert und war am 9. Oktober ins Berchtesgadener Land gefahren und nicht mehr zurückgekehrt.

Das letzte Lebenszeichen gab es laut der Polizei Berchtesgaden am Freitag, 9. Oktober, um 13.30 Uhr. Der Trailrunner hatte auf dem Weg zum Watzmann mit seinem Vater telefoniert. Sein Auto stand auch Tage später noch auf dem Parkplatz am Fuße des Berges.

Der junge Mann wurde seit 9. Oktober vermisst

Einsatzkräfte der Bergwacht Ramsau und Polizei hatten seit dem 9. Oktober über viele Wochen hinweg intensiv im weitläufigen Gebiet zu Fuß und aus der Luft nach dem jungen Mann gesucht. "Wir hatten aber wegen des vielen Neuschnees und der oft dichten Bewölkung keine Chance, ihn zu finden", berichtet die Bergwacht Ramsau auf Facebook.

Bis jetzt. Denn ein Wanderer entdeckte nun den leblosen Körper aus der Ferne, alarmierte sofort die Rettungskräfte und stieg dann durch das stellenweise schneebedeckte Gelände ab, um erste Hilfe zu leisten. Beim Verunglückten angekommen, musste er allerdings feststellen, dass dieser bereits tot war.

Der Polizeihubschraubers Edelweiß 6, der bereits wegen eines tödlichen Kletterunfalls in der Untersberg-Südwand am Berchtesgadener Hochthron in der Region war, flog weiter nach Ramsau, nahm dort eine Bergretterin und einen Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei Oberbayern Süd auf, setzte beide mit der Winde an der Unglücksstelle ab, wobei der Polizist den Unfall aufnahm und mit der Bergretterin den Leichnam für den Abtransport vorbereitete. Der Kriseninterventionsdienst (KID) der Bergwacht überbrachte die Todesnachricht an die Eltern des jungen Mannes.

