09.11.2020

Vermisster am Watzmann: Wie seine Eltern mit dem Unglück zu leben lernen

Plus Valentin Wappler aus Untermeitingen wird seit dem 9. Oktober am Watzmann vermisst. Seine Eltern erzählen, wie sie die vergangenen schweren Wochen erlebt haben.

Von Sören Becker

Eigentlich war es ein fast tägliches Unterfangen für Valentin Wappler. Beinahe jeden Tag fuhr der Untermeitinger von seinem Studienplatz an der Universität der Bundeswehr in München in die Berge im Berchtesgadener Land. Auch am 9. Oktober. Seit diesem Tag wird der 21-Jährige im Berchtesgadener Land vermisst. Für seine Eltern eine äußerst schwere Situation.

Eltern von Vermisstem aus Untermeitingen: "Man kann das Gefühl gar nicht beschreiben"

Ihr Sohn Valentin war beim Wandern am Watzmann in Berchtesgaden. Seit dem 9. Oktober wird er vermisst. Wie geht es Ihnen damit?

Christina Wappler: Man kann das gar nicht beschreiben. Erschwerend kommt dazu, dass man nach wie vor nicht so genau weiß, wo er sich eigentlich befindet.

Was war der letzte Kontakt, den Sie mit Valentin hatten?

Christina Wappler: Valentin war von München, wo er die Universität der Bundeswehr besucht, nach Berchtesgaden gefahren. Am Freitag, 9. Oktober, hat er mir um 13.36 Uhr eine WhatsApp-Nachricht geschrieben: „Ich bin jetzt wandern.“ Um etwa 20.30 Uhr habe ich ihm geantwortet und „Gute Nacht“ geschrieben. Die Nachricht kam noch an. Aber es kam nichts mehr zurück. Mein „Guten Morgen“ wurde von seinem Gerät nicht mehr empfangen, das heißt: Das Handy war nicht mehr empfangsbereit.

Wie haben Sie dann darauf reagiert?

Christina Wappler: Erst mal gar nicht. Der Handyempfang im Berchtesgadener Land ist oft schlecht, sodass es nicht unüblich ist, eine Weile keine Antwort zu bekommen. Unruhig geworden sind wir erst gegen Abend, weil wir immer noch nichts von Valentin gehört hatten. Auch weil die Nachrichten nicht durchgegangen sind. Das heißt: Er hatte den ganzen Tag keinen Empfang.

Watzmann: Wapplers Eltern beobachten die Suche

Wie ging dann die Suche los?

Christina Wappler: Valentin ist Offiziersanwärter bei der Bundeswehr, studiert Sportwissenschaften und macht seine Ausbildung bei den Gebirgsjägern. Also haben wir am Samstagabend bei der Jägerkaserne in der Nähe angerufen. Wir wollten erfahren, ob er vielleicht dort übernachtet. Aber es gab keine Übernachtungen an diesem Abend. Daraufhin haben wir die Polizei angerufen. Die entdeckte dann innerhalb von einer Stunde sein Auto an einem Wanderparkplatz.

Die Suche nach dem vermissten Trailrunner lief erfolglos. Bild: Brk Berchtesgarden

War Valentin öfters in Berchtesgaden?

Martin Wappler: Fast täglich war er in den Bergen unterwegs. Eine Watzmann-Überschreitung hat er schon öfters gemacht, auch mit Führer. Das hatte er jedoch am 9. Oktober nicht geplant.

Christina Wappler: Wir haben eine Sprachnachricht von ihm an einen seiner Freunde bekommen. Darin sagt er ganz detailliert, was er vorhat. Er wollte die Wiederroute laufen und am Samstagmorgen einen kleineren Nachbargipfel besteigen, ehe das Wetter umschlägt. So war es dann auch, und es hat in den höheren Lagen zu schneien begonnen.

Wie ging es dann mit der Suche weiter?

Christina Wappler: Als das Auto gefunden wurde, war es schon Nacht, und die Polizei konnte keinen Suchtrupp mehr losschicken. Am Sonntag sollte die Suche dann um 8 Uhr beginnen. Wir sind um 5 Uhr nach Berchtesgaden losgefahren. Dort wurde alles, was fliegen und laufen kann, in Bewegung gesetzt. Das ging einige Tage so.

Es war wohl die größte Suchaktion des Jahres. Waren Sie die ganze Zeit in Berchtesgaden?

Christina Wappler: Wir sind morgens immer hingefahren und abends heimgekommen. Nur an den Tagen zwischendurch, als die Wetterprognosen für eine Suche zu schlecht waren, sind wir zu Hause geblieben.

Haben Sie das Gefühl, gut unterstützt worden zu sein?

Christina Wappler: Das Kriseninterventionsteam der Einsatzkräfte in Berchtesgaden hat uns vor Ort betreut. Sie sind auch mit uns raufgefahren, damit wir die Situation am Berg sehen. Im Tal war ja alles noch grün, während auf dem Berg am Ende an einigen Stellen mehrere Meter Schnee lagen. Auch haben uns viele Freunde und Nachbarn unterstützt, zum Beispiel mit Besuchen und indem sie für uns gekocht haben. Dafür sind wir sehr dankbar. Die Bundeswehr in München hat uns auch sehr stark unterstützt. Am vergangenen Donnerstag fand an der Uni der Bundeswehr in Neubiberg ein Gedenkgottesdienst für Valentin statt. Danach haben wir dann schweren Herzens sein Zimmer auf dem Campus geräumt, da davon auszugehen ist, dass er nicht wiederkommt.

Martin Wappler: Die Bergwacht in Ramsau hat tolle Arbeit vor Ort geleistet. Wir haben uns sehr gut unterstützt gefühlt.

"Valentin hat immer 101 Prozent gegeben", sagen seine Eltern

Was war Valentin für ein Mensch?

Christina Wappler: Liebster Sohn und Bruder, bester Freund, hilfsbereiter und wertgeschätzter Kamerad. Was er sich vorgenommen hat, machte er immer mit 101 Prozent. Auch beim Sport: Er ist 2018 seinen ersten Bergmarathon gelaufen. Aber nicht nur das: Neben Trailrunning ist er Marathon und Bergmarathon gelaufen, Rennrad und Mountainbike gefahren. Er hat auch das Skifahren gelernt, als klar war, dass er zu den Gebirgsjägern geht. Außerdem ging er klettern und bouldern, auch in der Kletterhalle. Der Bergsport war sein Leben.

Er wusste also, was er tut?

Christina Wappler: Ja, definitiv. Er war topfit und wusste, welche Ausrüstung man braucht. Was ihm passiert ist, ist ein schreckliches Unglück.

Martin Wappler: Der Meinung war man auch bei der Bergwacht in Ramsau. Die haben sich zum Beispiel sein Instagram-Profil angesehen und bestätigten, dass man ihm seine Erfahrung anmerkt. Dass er nicht der Typ ist, der mit Turnschuhen in den Sturm zieht. Das Unglück lag ganz sicher nicht an der Fitness oder daran, dass er sich überschätzt hat.

Wie würden Sie gerne von Menschen, die Sie oder Valentin kennen, behandelt werden?

Christina Wappler: Man kann ganz normal mit uns sprechen. Gerne auch über ihn. Er ist hier in Untermeitingen ja bekannt. Er ist hier zur Schule und in den Kindergarten gegangen und viele sind einfach traurig. Beim Einkaufen habe ich eine Freundin getroffen, die mich gefragt hat, ob sie mich überhaupt ansprechen darf, weil in der Zeitung stand, dass wir in Ruhe gelassen werden wollen. Seine und unsere Bekannten dürfen auch gerne vorbeikommen. Viele seiner Freunde und Kameraden der Bundeswehr haben uns bereits besucht. Der Kontakt ist für uns wichtig und tut uns und unserem Sohn Leonard gut.

