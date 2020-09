vor 17 Min.

Versteigerung: In Königsbrunn gibt es Fahrräder aus dem Fundbüro

Plus Bei einer Fahrradversteigerung in der Turnhalle in Königsbrunn sind über 60 Räder verkauft worden. Sie hatten sich im Fundbüro angesammelt.

Von Piet Bosse

Ein günstiges Fahrrad zu ergattern – darauf haben die rund 40 Besucher gehofft, die zur Fahrradversteigerung in die Grundschulturnhalle nach Königsbrunn gekommen waren. Statt wie üblich im Sommer auf der Gautsch fand die Aktion dieses Jahr erst im September statt. Zum Verkauf stand diesmal auch ein Leichtkraftrad, aber ein Fahrrad war noch begehrter.

Versteigert wurden Fahrräder, die beim Königsbrunner Fundbüro abgegeben und nicht wieder abgeholt wurden. Die Erlöse der Aktion gehen an die Stadt Königsbrunn. Die Versteigerung begann mit dem Leichtkraftrad, das Adrian Nix für 180 Euro ersteigerte. „Ich kenne jemanden, der etwas damit anfangen kann“, sagte der Bastler, der vorsorglich mit einem kleinen Transporter gekommen war.

Versteigerung fand unter Einhaltung des Mindestabstands statt

Er gewann nicht nur die erste Auktion des Nachmittags, sondern auch die letzte, als er ein Fahrrad für 19 Euro ersteigerte. Insgesamt erwarb der Bastler zehn Fahrräder – darunter auch einige für nur einen Euro. „Die kann man wieder herrichten“, sagte Nix voller Freude über die Ausbeute.

Insgesamt wurden 62 Fahrräder und das Leichtkraftrad bei der Versteigerung in der Grundschulhalle verkauft. Die Bieter saßen in gebührendem Abstand auseinander, um die coronabedingten Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Roland Krätschmer, der die Fahrradversteigerung moderierte, hatte die besondere Kulisse einige Vorteile.

In der Turnhalle sei es einfacher, den Überblick über die Bieter zu behalten, als wenn man auf einem Festplatz stehe, sagte der Leiter des Königsbrunner Ordnungsamts. Außerdem habe er nicht so schreien müssen wie in den Jahren zuvor.

Mit lockeren Sprüchen versuchte er, die Auktionen voran zu treiben „Wenn man das ganz ernst macht, verkauft man auch nicht mehr“, sagte Krätschmer. Am Ende war er mit der Auktion zufrieden.

Teuertes Fahrrad wurde für 300 Euro versteigert

Das teuerste Fahrrad wechselte immerhin für 300 Euro den Besitzer. Das sportliche Allroad-Fahrrad war den Bietern offenbar noch mehr wert als das Leichtkraftrad, das gleich zu Beginn versteigert wurde. Gekauft hat das fast neue Rad Faruk Cukuryut. „Da muss man nicht viel machen, das ist gut“, sagte der stolze Besitzer.

Auch Muharrem Kücük, der ein Geschäft für gebrauchte Fahrräder in Bobingen betreibt, vermutete einen Neuwert von 500 Euro und steigerte bis zuletzt mit. Doch Cukuryut bot mehr. Zwar fand er das Fahrrad teuer, aber er hatte auch eine Erklärung: „Bei solchen Auktionen steigert man sich schnell hoch und möchte das Rad dann am Ende auch haben.“

