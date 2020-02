vor 7 Min.

Video-Wettbewerb: Wir suchen junge Fußball-Talente

Macht ein Video mit Euren besten Fußballtricks und schickt es an die Schwabmünchner Allgemeine. Die Gewinner dürfen zum Fußballcamp des FC Bayern.

Nach den Zwischenzeugnissen genießen die meisten Schüler erst einmal die Faschingsferien: Doch für die fußballbegeisterten Mädchen und Buben im Landkreis haben wir eine kleine, sportliche Hausaufgabe zu bieten. Als Preis winken keine guten Noten, sondern ein besonderes Ferienerlebnis: Wir verlosen drei Plätze beim FC Bayern KidsClub Fußballcamp, das im Europa-Park in Rust stattfindet.

Bis zu 150 talentierte Nachwuchskicker können hier ihrem Traum, eines Tages im Trikot des FC Bayern München um die Meisterschaft zu spielen, ein Stückchen näher kommen.

In Deutschlands größtem Freizeitpark haben die Kids die Möglichkeit, an ihrer Balltechnik zu feilen und nebenbei über 100 Attraktionen und Shows hautnah zu erleben Bild: Europa-Park

In Deutschlands größtem Freizeitpark haben die Kids die Möglichkeit, an ihrer Balltechnik zu feilen und nebenbei über 100 Attraktionen und Shows hautnah zu erleben. 2011 wurde das erste FC Bayern KidsClub Fußballcamp für talentierte Jungen und Mädchen im Europa-Park veranstaltet – ein absolutes Highlight für jeden Nachwuchskicker! Die Kids verbringen fünf Tage im Europa-Park, übernachten in urigen Blockhütten im Camp Resort und trainieren täglich unter der Anleitung von ausgebildeten Trainern des FC Bayern. Verpflegung, Rund-um-die-Uhr-Betreuung und exklusive Fußball-Kleidung gehören ebenfalls dazu. In den Camps können sich insgesamt bis zu 150 junge Fußballer unter den Augen der Top-Trainer auf dem Rasen beweisen.

Verlosung: FC Bayern Fußballcamp startet Ende August

Tägliche Trainingseinheiten und spritziger Sommerspaß ergeben in Kombination ein innovatives Fußballkonzept, bei dem die Nachwuchsförderung großgeschrieben wird. Und nach den Trainingseinheiten dürfen die Nachwuchskicker die über 100 Attraktionen des mehrfach als bester Freizeitpark der Welt ausgezeichneten Europa-Park ausprobieren. Wir verlosen Karten für das FC Bayern KidsClub Fußballcamp für Kinder zwischen 9 und 11 Jahren, das vom 31. August bis 4. September stattfindet.

Tägliche Trainingseinheiten und viel Freizeitspaß ergeben in Kombination ein innovatives Fußballkonzept, teilen die Veranstalter mit. Bild: Europa-Park

Was Ihr dafür tun müsst Wir: wollen Eure besten Fußballtricks sehen. Schickt uns ein kurzes Video, auf dem zu sehen ist, was Ihr am Ball so drauf habt. Dazu brauchen wir Euren Namen, Alter, Adresse, für welchen Verein ihr spielt und natürlich das Einverständnis Eurer Eltern.

Unter allen Einsendungen wählt die Redaktion die zehn besten Bewerbungen aus. Diese Videos werden dann auf unserer Homepage veröffentlicht und unsere Leser dürfen per Abstimmung entscheiden, wer zum Fußballcamp fahren darf. Der Einsendeschluss für die Bewerbungsvideos wurde verlängert und ist nun Mittwoch, 4. März. Die Videos gehen an die Adresse gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (AZ)

Themen folgen