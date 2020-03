16.03.2020

Viel Applaus für Margit Jungwirth-Karl

78 Prozent der Wähler stimmen für die bisherige Bürgermeisterin. Was Herausforderer Sven Janzen nach der Niederlage sagt

Von Karin Marz

Die bisherige Bürgermeisterin von Walkertshofen, Margit Jungwirth-Karl, bleibt im Amt. Insgesamt stimmten 502 Wähler für Jungwirth-Karl, 135 Wähler waren für Janzen, so das vorläufige Ergebnis am Sonntagabend. Sven Janzen, der bereits vor sechs Jahren als damaliger Bürgermeister die Wahl gegen Jungwirth-Karl verlor, unterlag erneut seiner Gegenkandidatin.

Jungwirth-Karl freute sich im Wahllokal über das eindeutige Ergebnis. „Vor der Verkündigung war ich schon aufgeregt. Schließlich zeigen mir die Wähler durch ihre Abstimmung, wie sie mit meiner Arbeit der vergangenen sechs Jahre zufrieden sind. Nun kann ich meine erfolgreiche Arbeit weiterführen.“

Den Wahlkampf bezeichnet sie als sehr ruhig und fair. „Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Wählern für ihr Vertrauen in mich und bei allen Gemeinderatskandidaten, die mich sehr unterstützten und vor allem viel Zeit in die Erstellung der Wahlbroschüren gesteckt haben.“ Viel Applaus bekam sie auch von ihren Gemeinderatskandidaten, die sich ebenso über das Ergebnis freuten. Für Jungwirth-Karl ist es nun ihre zweite Amtsperiode als Bürgermeisterin von Walkertshofen. Sven Janzen sagte über das Wahlergebnis: „Ich bin nicht enttäuscht. Die Niederlage war absehbar und ich habe keinen Sieg erwartet, wollte dem Ort aber eine demokratische Alternative bieten.“ Vor sechs Jahren war das Duell zwischen Margit Jungwirth-Karl und Sven Janzen noch ungemein spannend: Mit sieben Stimmen mehr hatte Jungwirth-Karl die Wahl zur Bürgermeisterin gewonnen. Sie wurde damit damals erste Frau in dieser Position. Insgesamt stimmten 316 Wähler für Jungwirth-Karl, 309 Wähler waren für Janzen.

