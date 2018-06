vor 22 Min.

Viel Gaudi und nur ein Helles

Die Jungen Bobinger Böhmischen zelebrieren ihre musikalische Bierprobe in der Singoldhalle. Doch in den Gläsern schäumt nicht nur Gerstensaft aus dem Fass.

Von Elmar Knöchel

Die Stadtkapelle weiß ihr Publikum zu unterhalten. Bereits zum zweiten Mal zelebrieren die Jungen Bobinger Böhmischen ihre musikalische Bierprobe, und rund 200 Besucher feiern mit. Die Kombination ist ja auch unschlagbar. Launige Musik, dazwischen ein Bier zur Verkostung und eine zünftige Brotzeit dazu.

Wer will Bier? Alle Hände fliegen

Was Stimmung bringt, zeigt schon zur Begrüßung Andrea Sappler, die den Abend moderiert. Sie fragt beim Publikum erst einmal die „Basics“ ab. „Wer ist heute zum ersten Mal hier?“ So um die 50 Hände heben sich. Zweite Frage: „Wer ist Wiederholungstäter?“ Wieder heben sich viele Hände. „Wer ist wegen der Musik hier?“ Jetzt sind fast alle Hände oben. Und zum Schluss: „Wer ist wegen des Bieres hier?“ Jetzt gibt es kein Halten mehr, die Hände fliegen nur so gen Himmel. Also ist die Sachlage klar. Ja, ein bisschen trinkfest sollte man schon sein, wenn man eine derartige Bierprobe besucht. Allerdings dürfte es für die meisten anwesenden „Bierexperten“ noch einige Übung brauchen, um die Perfektion eines Braumeisters im Range von Johannes Schönauer zu erreichen. So erzählte er, dass es bei Riegele immer noch den sogenannten „Haustrunk“ gebe. Ein Mitarbeiter erhalte demnach monatlich 78 Liter Bier für den persönlichen Bedarf. Auf die erstaunte Frage „78 Liter im Monat? Was machen Sie dann mit dem Rest?“ antwortet Schönauer ganz lapidar: „Den Rest kaufe ich im Getränkemarkt.“

Geistreiche Sprüche

Doch Spaß beiseite: Schönauer, der gerne immer wieder Kostproben seines großen Wissens rund um den Gerstensaft anbringt, fühlt sich auch unter Musikern wohl: „Tolle Musik, beste Biere und was zum Essen. Was will der Mensch mehr?“

Es war seine erste musikalische Bierprobe in dieser Form. Aber sicherlich nicht seine letzte, wie er versicherte. Schon am Eingang werden die Besucher auf das Kommende eingestimmt. „Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt“ – ein „geistreicher“ Spruch von Benjamin Franklin wies schon einmal den Weg.

Die Mischung des Abends scheint gelungen. Doch vor dem Genuss steht immer schon die Arbeit. Denn bevor man an den kühlen Gerstensaft kommt, muss ja zuallererst einmal ein Fass angezapft werden. Diesen Job übernimmt gerne die Vorsitzende der Stadtkapelle, Manuela Grimme. Mit Unterstützung durch Braumeister Schönauer macht sie dabei auch wirklich eine gute Figur. Dass es dann doch noch eine kleine Bierdusche für die Kapelle gibt, liegt diesmal an Schönauer, der mit seinem „magischen“ Zwickelschlüssel – einem speziellen Brauerwerkzeug – etwas nachhilft und das Fass leicht spritzen lässt. So beginnt der Abend bereits feucht-fröhlich, und das sollte sich fortan nicht mehr ändern.

Die Jungen Bobinger Böhmischen machen einen klasse Job und versetzen den Saal nach und nach in Feierlaune. Dann der spannende Moment: Das erste Bier! Sehnsüchtig erwartet, denn die Temperaturen im Saal sind an diesem Abend nah an tropischen Werten.

Neue Sorten im Glas

Da ist es dann: das „Bayerisch Ale 2“. Ein gewöhnungsbedürftiger Name für ein Bier aus Augsburg. So sieht man dann doch auf so mancher Stirn ein kleines Fragezeichen blitzen. Auch im Geschmack stellt sich dieses leichte, mit speziellem Aromahopfen gebraute Bier als doch etwas gewöhnungsbedürftig heraus. Aber es kommen ja noch mehr Biere. Insgesamt vier Sorten stehen zum Testen bereit. Das Bayerisch Ale 2, der Commerzienrat Riegele, ein Kellerbier und zum Schluss ein Weizenbock. „Wir wollen ja schließlich, dass Sie auch morgen noch an diesen Abend denken“, scherzt Andrea Sappler. Es scheint, da muss der ungeübte Biertrinker noch etwas trainieren. Zwischen den böhmischen Liedern und zum Bier passend erzählt Schönauer dann noch viel Wissenswertes rund um das beliebte Kaltgetränk. Nebenbei freuen sich die Jungen Bobinger Böhmischen über ihr zehnjähriges Bestehen, und zwei Geburtstagskinder – eines aus der Kapelle und ein anderes aus dem Saal – dürfen sich über ihr persönliches Geburtstagsständchen freuen. Ein rundum gelungener Abend mit guter Musik, bester Laune und schmackhaften Bieren. Da sind sich alle einig. Nur für die Servicemannschaft dürfte das Ganze nicht so entspannt gewesen sein. Denn die vielen freiwilligen Mädels und Jungs haben einiges zu tun. Aber sie gönnen sich keine Pause und flitzen, was die Beine hergeben. Keiner muss am Ende durstig nach Hause gehen.

