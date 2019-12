vor 34 Min.

Viel Lob für das Engagement beim Stadtjubiläum

Zum Jahresende gibt es versöhnliche Töne. Das neue Baugebiet in der Point wird im beschleunigten Verfahren erstellt und ist bereits einen Schritt weiter

Von Elmar Knöchel

Bürgermeister Bernd Müller nutzte die letzte Stadtratssitzung des Jahres, um sich zu bedanken. Die sachliche und konstruktive Zusammenarbeit im Stadtgremium sei sehr gut gewesen. Er richtete auch ein Dankeschön an alle Bobinger, die sich in diesem „außergewöhnlichen und sehr interessanten Jahr“ engagiert hatten.

Denn gerade die vielen Feierlichkeiten und Veranstaltungen rund um das 50-jährige Stadtjubiläum hätten gezeigt, wie viele Menschen sich für das Wohl der Stadt einsetzen. Das habe ihn sehr berührt, so Müller. Gerade auch die vielen ehrenamtlichen Helfer aus den Sport- und Kulturvereinen und auch diejenigen im sozialen und Wohltätigkeitsbereich hätten viel zu diesem „besonderen Jahr“ beigetragen. Egal ob als Helfer vor oder hinter den Bühnen oder auch auf der Bühne, hätten alle zusammen mit viel Einsatz dafür gesorgt, dass die vielen Veranstaltungen in diesem Jubiläumsjahr so reibungslos ablaufen konnten. Aus dem ganzen Landkreis hätte er nur Lob von seinen Bürgermeisterkollegen gehört. Bobingen habe eine hervorragende Visitenkarte abgegeben.

Müller erinnerte auch daran, dass es schlimme Dinge in der Vorweihnachtszeit gibt: „Gerade in einer Zeit, in der man nur die Zeitung aufzuschlagen braucht, um zu sehen, wie brutal das Leben zuschlagen kann, sollte man an die Menschen denken, denen es gerade nicht so gut geht.“

Etwas Tagesgeschäft gab es dann doch noch. Der Stadtrat billigte einstimmig den Aufstellungsbeschluss zur Ausweisung eines neuen Baugebietes in der Point. Das Gebiet „Point V“ liegt zwischen dem Schwettinger Weg und der Krumbacher Straße. Mit diesem Beschluss beauftragte der Stadtrat die Verwaltung, einen Bebauungsplan für das Gebiet zu erstellen. Da dies im „beschleunigten Verfahren“ geschehen solle, sei die Fassung des Aufstellungsbeschlusses noch in diesem Jahr nötig gewesen, weil die Frist für dieses besondere Verfahren Ende des Jahres ablaufe. Nun könnten die Planungen beginnen, wobei Bernd Müller betonte, dass mit diesem Beschluss noch keine weiteren Entscheidungen getroffen werden. Denn es gäbe noch viele Fragen, unter anderem zum möglichen Flächenerwerb, die noch zu klären seien.

