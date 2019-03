vor 37 Min.

Viel Lob und eine Auszeichnung zum Abschied

Bei seiner Verabschiedung wird Werner Alig zum Ehrenvorsitzenden des Trägervereins des Fritz-Felsenstein-Hauses ernannt. Es gibt einige herzliche Worte.

Von Michael Ermark

Komplett voll war die Aula der Fritz-Felsenstein-Schule am Donnerstag. Ein Ur-Felsensteiner wurde in den Ruhestand verabschiedet.

Nach 27 Jahren im ehrenamtlichen Dienst scheidet Werner Alig aus den hohen Reihen der Schule aus. Zum Festakt bedachten ihn viele seiner langjährigen Weggefährten mit wohlwollenden Worten und Wünschen für die Zukunft, doch das breiteste Lächeln zauberten ihm die Schüler aufs Gesicht.

Zwei Gruppen hatten sowohl eine Tanzdarbietung auf Andreas Bouranis „Wunder“ einstudiert, als auch einige Lieder, die zum Festakt aufgeführt wurden. Das Lied „Wunder“ ist dabei kein Zufall, denn ein Wunder war Werner Alig für das Haus und den ganzen Verein, erklärte die heilpädagogische Leiterin Sylvia Reichert.

Gemeinsam vor 27 Jahren in Königsbrunn gestartet

Reichert und Alig haben ihre Karriere als Felsensteiner parallel vor 27 Jahren begonnen – während Reichert sich vor Ort um die Betreuung kümmert, lobte sie Aligs Ausdauer Spenden zu sammeln, die das FFH zu dem gemacht haben, was es heute ist. Auch Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl war in der Reihe der besonderen Gäste und gratulierte Alig zu seinen Verdiensten, die ihn, so erklärte er, zu einem unverzichtbaren Baustein der Stadt gemacht hätten.

Doch wenn nun ein Baustein des Felsensteinhauses die Bühne – zumindest im offiziellen Amt – verlässt, muss natürlich die entstandene Lücke gefüllt werden: Werner Aligs Nachfolger wird Werner Zahn werden. Er ernannte Werner Alig in seiner ersten Amtshandlung zum Ehrenvorsitzenden des Vereins.

Doch viel wertvoller als Ehrenvorsitze und Geschenkkörbe schien Werner Alig – ganz in der persönlichen Felsenstein-Tradition – das Wohl der Schüler zu sein, welches er in den letzten Jahren mit verantwortet hatte. In einer eigenen Abschiedsansprache wandte er sich direkt an das junge Publikum: „Es ist wichtig zu wissen, dass man hier so lernt, wie es für jeden Einzelnen das Beste ist, denn wir alle wollen Felsensteiner sein.“

