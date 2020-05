00:32 Uhr

Viel Spaß auf erneuerten Spielplätzen

Der Betriebshof hat die Schließung für viele Arbeiten genutzt

Die Kinder haben die Wiedereröffnung der Spielplätze seit dem vergangenen Mittwoch schon fleißig genutzt. Die Stadt hat die Wochen der Schließung für diverse Arbeiten an den Geräten genutzt.

Trotz des coronabedingten Schichtdiensts und damit reduzierter Besetzung hat die Mannschaft des Betriebshofs eine Menge geschafft. Erneuert wurde die namensgebende „Seegurken“-Schaukel am Spielplatz an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße, sowie eine weitere an der Nördlinger Straße. Am Spielplatz beim Trachtenheim wurde eine Schaukel ab- und am Wasserspielplatz wieder aufgebaut. Dort haben die Mitarbeiter der Stadt auch defekte Geländer und beschädigte Holzteile erneuert. Zuletzt wurde am Spielplatz im Kastanienweg am Spielturm gearbeitet.

Zudem lief während der Sperrzeit auch die Jahreshauptuntersuchung, die nach TÜV-Vorgaben einmal jährlich stattfinden muss. (adi)