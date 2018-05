Viele Gründe sprechen für eine neue Halle

Der FC Kleinaitingen wünscht sich eine reine Sporthalle. Der Bedarf dafür ist vorhanden.

Für Außenstehende könnte es nach Größenwahn aussehen: Warum soll es für eine 1300-Einwohner-Gemeinde eine zweite Turnhalle geben? Doch ein genauer Blick zeigt: Der Bedarf ist da.

Die Lechfeldhalle ist an ihre Grenzen gestoßen. Wegen der vielen beliebten kulturellen Veranstaltungen sind Trainingszeiten für den Sportverein Mangelware. Die Halle ist außerdem so klein, dass die Volleyballer ihre Heimspiele in Graben und demnächst in Schwabmünchen austragen müssen. Die Fußballer können nur auf einem zu kleinen Spielfeld trainieren, neue Sportangebote – auch für Senioren – können nicht angeboten werden.

Nicht nur der Sportverein profitiert von einem Neubau

Drei Millionen Euro sind für die Gemeinde viel Geld – so viel etwa würde der Bau einer Sporthalle kosten. Ein Neubau würde aber nicht nur den FC Kleinaitingen stärken und Wachstumsmöglichkeiten schaffen. Auch der Musikverein würde profitieren, da sich die Belegung der Lechfeldhalle mit einer weiteren Halle entzerren würde und der Theaterverein zu „besseren“ Zeiten proben könnte. Auch umliegende Vereine verfolgen die Kleinaitinger Pläne genau – denn Hallenzeiten sind ein begehrtes Gut und nur selten zu haben.

