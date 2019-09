vor 17 Min.

Vielfalt und Überraschungen im Unteren Schlösschen

29 Mitglieder des Kunstvereins zeigen ihre Werke im Unteren Schlösschen in Bobingen. Mit dabei sind auch neue Kunstschaffende mit ganz neuen Blickweisen.

Von Ingeborg Anderson

Ist das fotografiert oder gemalt? Da ist das geschulte Auge gefordert, denn die neue Ausstellung in der Galerie im Unteren Schlösschen in Bobingen zeigt sowohl Fotografien als auch Gemälde, die diese Frage aufkommen lassen. Aber das sind nur zwei Aspekte der facettenreichen Schau, die unter dem Titel „Die Jährliche“ firmiert und den Ausstellungsreigen nach der Sommerpause eröffnet.

Sie wird bestritten von den haupt- und nebenberuflich arbeitenden Mitgliedern des Kunstvereins. 29 Künstler sind es diesmal, die sich mit Fotografie, Malerei, Grafik, Mischtechniken, Collagen und Objekten beteiligen.

Eine bunte Dirndl-Oma mit Ziege neben abstrakten Farbexplosionen

Und für die treuen Besucher des Kunstvereins gibt es auch einiges Neues zu entdecken, wie Beirätin Anneliese Hirschvogl verrät: „Unter den Künstlern sind diesmal einige neue Mitglieder, die hier zum ersten Mal zu sehen sind. Darüber freuen wir uns natürlich, weil es zur Vielfalt beiträgt“, sagt sie. Etwa die kontrastierende Koexistenz von Helene Mitters fröhlich-bunter Dirndl-Oma mit Ziege neben den abstrakten Farbexplosionen von Elisabeth Röder. Oder den großen Formaten von Rita Höfler, die menschliche Figuren in einen unbestimmten Raum stellt, grafische Akzente setzt und die Farbe über die Leinwand laufen lässt.

Daneben Werner Mayers Fotografien, die verwitternde Todesanzeigen auf einer rostigen Tafel zeigen, die damit – optisch sehr reizvoll – gleich doppelt an die Vergänglichkeit erinnern.

Fragile Umrisse mit filigranen Strukturen

Überhaupt scheint in dieser Ausstellung, die keinerlei inhaltliche Vorgaben hat, das Thema Mensch immer wieder auf. Menschliche Figuren, deren fragile Umrisse mit den filigranen Strukturen laubloser Bäume korrespondieren, wie sie in Karin Jakobs zartfarbenen Bildern aufscheinen. Sehr real und farblich kompakt dagegen Eva Bleys Figur, die einen Wagen mit einem alten Koffer zieht und offenbar in eine ungewisse Zukunft aufbricht.

Szenen um das Musikgenie Mozart erscheinen aus dem weißen Nebel der Vergangenheit, und das bunt changierende Chamäleon auf dem Kopf einer Frau verkörpert ihre wechselnden Gedanken.

Überhaupt scheint sich das Reflektieren über die Conditio humana, das Wesen der menschlichen Existenz, als Grundthema dieser Ausstellung herauszukristallisieren – sowohl auf unmittelbare Weise als auch in Grafiken, Gemälden oder Fotografien der vom Menschen geprägten urbanen oder ländlichen Umgebung.

Und wohin schweben die Fallschirme mit den winzigen Figürchen, die Gabriele Gruss-Sangl vor düsterem Hintergrund gemalt hat? Fragen, die sich sicher auch die Gäste der jüngsten Vernissage stellten.

Die 29 ausstellenden Künstler sind Barbara Auer, Eva Bley, Sibylle Danner-Mayer, Annedore Dorn, Jochen Eger, Horst Gatscher, Susanne Gorcks, Gabriele Gruss-Sangl, Franziska Haas-Straßer, Elisabeth Hackl, Anneliese Hirschvogl, Rita Höfler, Jürgen Hörauf, Karin Jakob, Conny Kagerer, Amelie Kratzer, Ottilie Leimbeck-Rindle, Regine Lueb, Rita-Maria und Werner Mayer, Helene Mitter, Holly Nath, Elisabeth Röder, Ines Roller, Theo Schilling, Werner Straßer, Brigitte Steininger, Karla Weis und Hildegard Winkler.

Die Ausstellung ist bis zum 13. Oktober im Unteren Schlösschen, Römerstraße 73, zu sehen. Öffnungszeiten sind Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

