vor 60 Min.

Vocalensemble spielt in Maria Hilf

Das Vocalensemble Landsberg tritt am 5. Mai in Klosterlechfeld auf.

Beim Auftritt der Landsberger Musiker in Klosterlechfeld gibt es ein geistliches Programm

Das Vocalensemble Landsberg präsentiert sich am Wochenende in Klosterlechfeld mit einem geistlichen Programm rund um das Kerngebet der Christen, das Vaterunser. Ausgehend von der frühen gregorianischen Vertonung des Paternoster spannt der Chor einen Bogen über barocke bis zu modernen Chorsätzen. Zu hören sind beliebte und bekannte Stücke wie das „Pater noster“ von Giuseppe Verdi oder Mendelssohns „Jauchzet dem Herrn“, aber auch selten Gehörtes, wie eine beeindruckende, archaisch anmutende Vaterunser-Vertonung auf Aramäisch des zeitgenössischen Filmmusikkomponisten Enjott Schneider. Außerdem erklingen Chorwerke von Wolfram Buchenberg, Heinrich Schütz, Max Bruch, Charles Wood, Heinrich Kaminski und René Clausen.

Moritz Kraus war Bundessieger Gitarre bei „Jugend musiziert“ und ist derzeit Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Er bereichert das Chorkonzert unter anderem mit feinsinniger Musik von Bach, Tarrega und Brouwer. Sein Lehrer und Mentor Christian Gruber begleitet den jungen Virtuosen auch heute noch. Das Vocalensemble Landsberg wurde 1989 an der Städtischen Sing- und Musikschule gegründet und wird seit 2007 von Matthias Utz geleitet. Seit vielen Jahren ist das gemischte Chorensemble national und international als semiprofessioneller Klangkörper bekannt. Regelmäßig nimmt es an Chorwettbewerben teil und kann sowohl die Jury wie auch das Publikum immer wieder mit einem homogenen und warmen Chorklang begeistern. Im April gestaltete es den monatlichen Wallfahrtsgottesdienst in Klosterlechfeld musikalisch mit. Das Konzert am Sonntag, 5. Mai, in der Wallfahrtskirche Maria Hilf in Klosterlechfeld beginnt um 19 Uhr.

Karten mit Sitzplatznummerierung zum Preis von zehn Euro, Kinder zahlen zwei Euro, gibt es bei Schreibwaren Lie-Rie in Klosterlechfeld unter der Telefonnummer 08232/4887 sowie online unter www.vocalensemble-landsberg.de. Restkarten an der Abendkasse 45 Minuten vor Beginn. (SZ)

