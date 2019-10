vor 49 Min.

Völkerverständigung auf die selbstironische Art

Der Berliner Künstler Tutty Tran wehrt sich gegen Diskriminierung auf seine ganz eigene Art. Das kommt in der Königsbrunner Kleinkunstbühne gut an.

Von Claudia Deeney

Gleich zu Beginn will Tutty Tran auf der Kleinkunstbühne wissen: „Gibt es etwas, worüber ich hier keine Witze machen darf“? Und das Gelächter lässt die wenigen Uneingeweihten im Publikum schon ahnen, der Abend mit dem Comedian aus Berlin-Neukölln könnte interessant werden. Tatsächlich nimmt der 31-jährige kein Blatt vor den Mund.

Als Sohn vietnamesischer Eltern in Berlin-Neukölln geboren, aufgewachsen und mit einem typisch deutschen Vornamen versehen, betreibt Tutty (Thomas) Tran heute Völkerverständigung auf seine ganz eigene Art. Statt einen eigenen Imbiss aufzumachen, wie vom Vater gewünscht oder auch gerne der erste vietnamesische Nationalfußballspieler in der deutschen Mannschaft zu werden, entschloss sich der Asiate, Stand-up-Comedy zu betreiben. Und auf der Bühne arbeitet er quasi nicht nur seine eigene Kindheit auf, sondern bezieht auch sein Publikum intensiv mit ein.

Mimik und Gestik wirken lassen

Vor allem die vielen jungen Menschen, die extra von überall her gekommen sind, sind restlos begeistert, auch weil sie teilweise aufgrund ihrer eigenen Biografie und Herkunft die Botschaften des 31-jährigen Tutty Tran bestens nachvollziehen und verstehen können. Bei einer Thailänderin, die in Dachau geboren ist und im Publikum sitzt, verschlägt es ihm ganz kurz die Sprache – aber nur einen demonstrativen Moment lang, damit sich Unausgesprochenes im Publikum setzen kann. Denn auch das gehört durchaus zu seiner Kunst, nicht alle Sätze zu vollenden, sondern Mimik und Gestik wirken zu lassen. Tran lässt das Licht anmachen, um sein Publikum zu betrachten. Es gibt zweifelhafte Komplimente und seine Ansage lautet: „Ich werde euch den ganzen Abend beleidigen und ihr freut euch darüber“!

Und so ist es dann tatsächlich. Tutty Tran wundert sich beispielsweise über zwei Asiatinnen, die mit blond gefärbten Haaren im Publikum sitzen: Tuyen Duong ist in Heidenheim geboren und dort lebt sie auch. „Ich bin heute extra nach Königsbrunn gefahren, um Tutty Tran zu sehen und bin begeistert. Ich bin eine reinrassige Vietnamesin und die Klischees, die er bringt, kenne ich auch so“. Klischees und dummen Sprüchen begegnet der Comedian mit Humor. Auf die Frage: „Wenn einer ,Schlitzauge’ zu dir sagt, was sagst du dann?“, antwortet er schlagfertig: „Hey Leute, das seh ich nicht so eng“.

„Wei der Geier oder Wei er nich“

Selbstironisch fragt er das Publikum: „Kennt ihr den Unterschied zwischen Asiaten und Rassisten“? „Rassismus hat viele Gesichter“! Vietnamesen seien ja die Karaoke-Fans überhaupt, und so parodiert er seinen Vater gekonnt einen Hit von Wolfgang Petry singend, was sich dann in etwa so anhört: „Wei der Geier oder Wei er nich (Weiß der Geier oder Weiß er nicht)“.

Sein aus Vietnam geflüchtete Vater bringe ihn auch heute noch in so manche Verlegenheit, wie beispielsweise am Flughafen, wenn dieser lautstark wissen wolle, wo „Gay Sex“ sei, was natürlich „Gate Sechs“ heißen soll.

„Wir haben lange nicht mehr so viel gelacht wie heute Abend“, sind sich auch Sahra Holden und ihre Tochter Vanessa einig. „Wir sind ebenfalls eine Mischung aus diversen Kulturen, italienisch, englisch sowie deutsch und noch so ein paar Länder mehr und haben auch Erlebnisse in unseren Familien dieser Art“.

Die Message des jungen Comedian ist eindeutig

Trans Sprache ist sehr direkt und unverblümt und die Message des jungen Comedian ist eindeutig: „In unserem schönen Land haben Rassismus und Diskriminierung nichts zu suchen“. Im fast selben Atemzug gibt er aber zu, seine eigene dreijährige Tochter inmitten von chinesischen Kindern nicht gleich wieder gefunden zu haben: „Die schau’n ja wirklich alle gleich aus“

Selbst mittlerweile Vater hat er neue Sichtweisen entwickelt und findet seine Tochter natürlich wirklich süß. Als Sohn erklärt er auf unsere Frage, wie seine Eltern, denn sein erstes Soloprogramm „Augen zu und durch“ finden: „Mein Vater und meine Mutter stehen voll hinter mir“.

