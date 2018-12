06:28 Uhr

Volksbegehren für Bienen-Rettung startet in Bobingen

Die Gründung des Aktionskreises findet am Freitag, 21. Dezember, statt. Es geht auch um den Lebensraum für andere Lebewesen.

Mit einem Volksbegehren will Bayerns ÖDP den Artenschwund stoppen. Es nennt sich „Rettet die Bienen“, doch zielt es auch auf besseren Lebensraum für andere Lebewesen ab. Am Freitag, 21. Dezember, findet um 19.30 im Café Bistro Kanape an der Pestalozzistraße 1 in Bobingen die Gründung eines Aktionskreises statt, der die Durchführung des Volksbegehrens im Landkreis unterstützt und die Eintragungszeit vom 31. Januar bis 13. Februar begleitet.

Eingeladen sind neben Parteien, Verbänden und Vereinen ausdrücklich alle Bürgerinnen und Bürger, denen der Erhalt der Artenvielfalt wichtig ist und die sich, in welcher Form auch immer, einbringen und das Volksbegehren aktiv unterstützen möchten.

Ziel des Volksbegehrens ist es, in Bayern das wirksamste Naturschutzgesetz Deutschlands zu erreichen. Ein Biotopnetzverbund soll die „Verinselung“ von einzelnen geschützten Gebieten beenden und das Ausbringen von Pestiziden soll eingedämmt werden, um nicht nur den Bienen, Schmetterlingen und Vögeln, sondern dem gesamten Artenreichtum bessere Überlebenschancen zu verschaffen. An den Gewässern sollen Uferrandstreifen verpflichtend geschützt werden und in der landwirtschaftlichen Ausbildung sollen die Gründe des dramatischen Artenschwunds zum Lehrinhalt gemacht werden.

ÖDP-Kreisvorsitzende Gabi Olbrich-Krakowitzer fügt hinzu: Auch für den Ausbau der biologischen Landwirtschaft soll es gesetzlich festgelegt Ziele geben. Großen Wert legen die Initiatoren darauf, „dass es sich nicht um eine Initiative gegen die Landwirtschaft handelt“. Die bäuerlich arbeitenden Familienbetriebe seien vielmehr die Leidtragenden einer verfehlten Agrarpolitik, die sie in ein System des „Wachsen oder Weichen“ drängt und zu einem gigantischen Höfesterben geführt habe. (SZ)

