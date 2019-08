vor 57 Min.

Volksfest: So wird aus einem ganzen Hendl ein halbes gemacht

Unsere Mitarbeiterin versucht sich auf dem Volksfest in der Küche. Doch was macht ein perfektes Hendl aus und welche Fehler bei der Zubereitung lauern.

Von Anja Fischer

Es ist das beliebteste Gericht auf einem Volksfest: das halbe Hendl, traditionell serviert mit einer Semmel. Auf dem Oktoberfest in München wurden im vergangenen Jahr über 466000 von ihnen verspeist. Nicht ganz so viele, aber immerhin weit über 3000 halbe Hendl sind es jedes Jahr an den fünf Tagen im Bobinger Bierzelt. Grund genug für mich, dem halben Hendl einmal nachzuspüren.

Bei Festwirtin Michaela Kemper bin ich da genau richtig. Sie öffnet gerne die Türen für mich und verrät mir die Geheimnisse, die ein richtig gutes Volksfest-Hendl ausmachen. Frisch werden die ganzen Hendl im Festzelt angeliefert. Es ist deutsche Frischware, das steht für kurze Transportwege. Mit der Anlieferung kommen die Hendl in die Hände von Küchenchef Hans Uhl, der schon seit 14 Jahren in Festzelten kocht. Er zeigt mir, wie das Geflügel vor Ort eingewürzt wird.

Die Gewürzmischung des Hendls in Bobingen wird nicht verraten

Die Gewürzmischung ist natürlich streng geheim, die Zutaten aber werden verraten: Es ist eine Mischung aus Salz, Pfeffer, Paprika und Curry, die die Hendl so lecker macht. Nach dem Einwürzen werden die Hendl gestopft. Frische Petersilie kommt in die Mitte, das gibt noch einmal Geschmack. „Dann kommen die Hendl auf die Spieße und wenn alle Spieße voll sind, wieder in einen anderen Kühlwagen“, erzählt Hans Uhl. Oder sie kommen gleich auf den Grill.

Sechs Grills hat das Festzelt, eingebaut in einen Container mit Abluftanlage, damit nicht so viel Küchengeruch zu den Besuchern dringt. Auf einen Grill passen 80 Portionen, also 40 ganze Hendl. Denn noch ist ja aus dem Hendl kein halbes geworden.

Jedes Hendl dreht sich mindestens eine Stunde lang im Grill

Das dauert auch noch. Mindestens eine Stunde lang, denn so lange dreht sich das Hendl fröhlich um sich selbst. Die Temperaturen werden eher niedrig gewählt, das Hendl soll ja am Ende gut durch sein, aber trotzdem eine appetitliche Farbe haben. Trotzdem ist es heiß hier am Grill. Ganz nah heran kann ich gar nicht gehen, so spüre ich die Hitze auf der Haut. Daran gewöhne man sich, sagt Uhl und lacht. Er muss nicht nur immer wieder nach den Hendln sehen: Für einen schönen Glanz werden die Spieße zwischendurch immer wieder mit Butter bestrichen. Wann ein Hendl fertig ist, ist immer auch Gefühlssache. Ein erfahrener Küchenmeister wie Uhl hat nicht nur die Uhr im Blick: „Wenn man den Grillspieß in der Hand hält, die Hendl eine gute Farbe haben und sich auf der Stange hin- und herrutschen lassen – dann sind die Hendl fertig“, verrät er mir und lässt dabei die Hendl geschickt vom Spieß rutschen.

Jetzt liegen sie vor uns: knusprig, saftig, lecker. Aber immer noch sind es ganze Hendl. Das Zerteilen gehe ganz einfach, sagt Uhl. Mit einem scharfen Messer schneidet er die obere Knochenreihe auseinander, nimmt dann Schwung und zerteilt den Rest des Bratens mit einem Schlag. Schwups, schon sind aus dem ganzen Hendl zwei halbe geworden, die auch gleich auf zwei Teller verteilt und dann zusammen mit einer Semmel und einer Scheibe Zitrone von den Bedienungen zum Gast getragen werden.

Bis zu 40 Hendl passen auf einen Grill. Bild: Anja Fischer

Schon liegt das nächste Hendl auf der Arbeitsfläche. Mein Hendl. Also nicht das, das ich jetzt esse, sondern das, das ich gleich zerteilen darf. „Jetzt du“, meint Uhl aufmunternd und drückt mir Fleischgabel und Messer in die Hände. „Ist gar nicht so schwer“, sagt er noch. Okay, wenn er das sagt.

Vorsichtig drücke ich die Fleischgabel zum Festhalten durch die Hähnchenbrust. Soweit, so gut. Wie der Küchenchef es mir gezeigt hat, setze ich das Messer an, drücke ein wenig, fange an zu schneiden. Am Hendl tut sich nix. Ich drücke ein wenig fester, da kommt schon der freundliche Hinweis: „Nicht zerdrücken – schneiden!“ Klar, der Profi sieht meine Fehler sofort.

Ich schneide. Endlich, die Knochen geben nach, die erste Schicht des Hendls ist durch. Schon klappen die zwei Hälften ein wenig auseinander. Jetzt gilt es: Ich nehme das Messer hoch, ziele, nehme Schwung und... – mache die Augen zu. Ein großer Fehler, denn natürlich sehe ich so nicht, wo das Messer landet. Nicht ganz mittig, war ja klar. Und zerteilt ist das Hendl bei meinem bisschen Schwung auch nicht. „Nicht so zaghaft“, fordert mich Uhl auf. „Mehr Power.“

Sobald die Teller gefüllt sind, werden sie zum Gast gebracht. Bild: Anja Fischer

Auch die Bedienungen, die jetzt wegen mir schon geraume Zeit auf ihre nächsten Hendl warten müssen, feuern mich an. Ein zweiter Schlag, jetzt liegen zwei Hendl-Hälften vor mir. Das Ergebnis: naja, aber schmecken wird’s sicherlich trotzdem. Die nächsten Hendl zerteilt Küchenchef Uhl lieber wieder selbst, aber dann komme ich nochmal an die Reihe. Jetzt geht es schon etwas besser: Ich weiß, wie viel Widerstand die Knochen leisten, wie es sich anfühlt, mit dem großen Messer zu hantieren.

Die zwei Hendlhälften sehen am Ende schon recht gut aus, dürfen so auch auf den Teller und zum nächsten Gast. „Nach dem 100. Mal kannst du das perfekt“, lacht Uhl. Noch 98 Hendl zerteilen? Ich passe. Das überlasse ich lieber dem Profi. Aber das nächste Hendl probieren? Ja, das mache ich natürlich gerne.

