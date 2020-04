18:00 Uhr

Volkskundler Walter Pötzl erklärt, warum Eier zu Ostern gehören

Seit dem Mittelalter gehören Symbole zum kirchlichen Fest. Die historischen und volkskundlichen Hintergründe stecken hinter von Osterei und Osterhase.

Von Walter Kleber

Weit von sich weist der ehemalige Augsburger Kreisheimatpfleger und Volkskundeprofessor Dr. Walter Pötzl die in alten Büchern und Veröffentlichungen häufig noch anzutreffende Vermutung, unsere Ostereier hätten ihren Ursprung in heidnisch-germanischen Fruchtbarkeitssymbolen. Über die kirchliche Weihe von Eiern zu Ostern lesen wir jedoch erstmals im zwölften Jahrhundert, gefärbte (Oster-)Eier tauchen gar erst zu Beginn des 13. Jahrhunderts zum ersten Mal in der Literatur auf. Dies sei aber dennoch eine relativ frühe Zeit für das Auftreten von Brauchtumsbelegen. Erst viel später erscheint dann der Eierbringer Osterhase.

Bereits im Mittelalter finden sich in alten Hofübergabe- und Lehensurkunden genau festgelegte Naturalleistungen, die an die Austragsbauern oder an die Grundherrschaft zu entrichten waren. Hundert Eier seien es in aller Regel gewesen, die auf einem Hof am „Eierzinstag“ Ostern zur Zahlung fällig waren. Im Frühjahr sind die Hühner am legefreudigsten, hier fallen die meisten Eier an. Die Eier wurden aber nicht nur zum Färben verwendet, sondern häufig auch zum Backen der Osterfladen, die eine willkommene Bereicherung des ansonsten recht kargen Speisezettels darstellten. Bei den später aufkommenden gefärbten Eiern handelte es sich anfangs stets um rote Exemplare. Osterei wurde mit „Rotei“ gleichgesetzt. Die Farbe Rot sollte das Erlöserblut Christi ebenso darstellen wie die euphorische Festesfreude der ganzen Christenheit über die Auferstehung. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts begegnen uns dann erstmals verzierte Eier, in die Figuren und Symbole eingeätzt sind. Inzwischen wurden die Eier schon in allen Farbtönen gefärbt.

Ei gilt dem ehemaligen Kreisheimatpfleger Pötzl zufolge als Ursprung allen Heils

Einen richtigen Begeisterungssturm erlebten die Ostereier in der Barockzeit. Unzählige Predigten beschäftigten sich mit diesem Thema. Das Ei wird als der Ursprung allen Heils angesehen. Selbstredend, dass die Eier in dieser Zeit ausschließlich mit religiösen und theologischen Motiven verziert sind. Bei Pfarrer Andreas Strobl von Buchbach lesen wir in der Mitte des 16. Jahrhunderts: „... man zieret (die Eier) mit schönen erhebten Farben, man kratzets aus, man machet etwann ein Oster-Lämmlein, ein Pelican, so seine Junge mit eigenem Blut speiset oder die Urständ (Auferstehung) Christi darauf, man färbts grün, roth, goldfarb, etc. ...“

Ostereier gibt es in zahllosen Variationen. Bild: Bernd Wüstneck, dpa (Symbolbild)

Die religiöse Symbolik auf den Ostereiern hielt sich bis zur Säkularisation. Ein gravierender Wandel ist dann in der Biedermeierzeit zu beobachten: Jetzt finden die Ostereier als Liebesgabe Verwendung. Allerlei neckische Sprüche, die später auch auf gestickten Wandbehängen zu finden sind, werden in die Schale eingeritzt. Das Ei wird zum Funktionsträger für „Liebeskonversation“. Ja ganze Liebesbriefe werden, durch ein ausgeblasenes Osterei hindurchgesteckt, an Ostern verschämt überreicht. Heutzutage hat sich das Kunsthandwerk der Ostereier angenommen. Für besonders gelungene Exemplare gehen durchaus einige tausend Euro über den Ladentisch. Eine traditionelle Hochburg des Eierverzierens sind nach wie vor die slawischen Länder.

Im Atlas der deutschen Volkskunde, der sich auf eine Erhebung aus dem Jahr 1932 stützt, ist der Osterhase im deutschen Sprachgebrauch zwar sehr weit verbreitet, östlich des Lechs bis hinüber zur Hallertau jedoch bringt zu Beginn der 30er-Jahre des vorigen Jahrhunderts der Gockel oder der Hahn die Ostereier. Überhaupt stellt der Lech eine markante Trennlinie im gesamten volkskundlichen Bereich dar. Daneben tauchen auf die Frage „Wer bringt oder legt nach der Meinung der Kinder die Ostereier?“ noch viele weitere Figuren auf: vom Fuchs über den Storch, den Kuckuck bis hin zu Christkind und Nikolaus reichten die Antworten.

Kreisheimatpfleger Pötzl erklärt, warum die Ostereier gesucht werden

Der Hahn als Eierbringer, das leuchte eigentlich auch ein, so Walter Pötzl. Schwieriger sei da schon der Hase zu erklären. Der Volkskundler vermutet einen Bezug zum nahe gelegenen 1. April, zum Necken der Kinder. Der Naturforscher Valentin Popowitsch schreibt Mitte des 18. Jahrhunderts: „... in Schwaben ist die Gewohnheit, dass man im Hause hin und wieder rot gefärbte Eier versteckt und die Kinder beredet, der Has hätte sie gelegt, sie sollten sie aufsuchen. Die Gärten haben, verstecken sie im Gesträuche der Gärten. Die Kinder suchen alles durch.“ Dass Ostereier gesucht werden müssen, das habe einen ganz einfachen Grund, vermutet Pötzl: Auch im Hühnerstall müssen die Eier ja meistens gesucht werden, wenn sie von den Hennen versteckt ins Heu gelegt werden – anders als in modernen Legebatterien.

Osterhasen kennt man heute als Schokoladen-Figuren. Früher nahm der Hase eine andere Rolle ein. Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

Daneben taucht der Hase Mitte des 16. Jahrhunderts oftmals auch als Ehrengabe für die Obrigkeit auf. Auch in den sogenannten „Gebildbroten“, die von der Hausfrau zu verschiedenen Brauchterminen, also auch zu Ostern, gebacken werden, findet sich schon sehr früh das Motiv eines auf einem Ei sitzenden Hasen. Belegmäßig um einiges älter als der Osterhase sind die Ostereierspiele. Nach einem langen Winter konnte man an Ostern, dem Frühlingsfest schlechthin, erstmals wieder hinaus gehen in die Natur und sich dort in geselliger Runde beschäftigen. Der Augsburger Mathematiker Georgius Henisius berichtet schon 1609 von einem schwäbischen Eierlaufen am „anderen Ostertag“, also am Ostermontag, „vom Rotenthor zum eine halbe Meile von der Stadt gelegenen Dorff Göckingen“. Diese Geschicklichkeitsspiele in freier Natur haben ihren Niederschlag in zahlreichen Illustrationen gefunden, mussten daher also weit verbreitet gewesen sein. Neben dem Eierlaufen sind auch Wurf-, Kuller- und Ringelspiele mit Ostereiern überliefert. Noch heute üblich sei das sogenannte Eierpicken: zwei Ostereier werden gegeneinander geschlagen. Sieger ist derjenige, dessen Ei den Schlag unbeschadet übersteht.

Dr. Walter Pötzl bedauert, dass von dem einst vielfältigen Osterbrauchtum heutzutage nicht mehr viel übrig geblieben ist. Ostern sei von der Tourismusbranche zu einem willkommenen Urlaubstermin und von der Konsumgüterindustrie zum zweitwichtigsten Fest des Schenkens nach Weihnachten erklärt worden.

