04.07.2019

Volksmusik von der Alm beim Stadelfest

In Konradshofen wird „zamm’gschpielt auf d’Nacht“

Der Andrang zu unserer Kartenverlosung für die Veranstaltung „Zamm’gschpielt auf d’Nacht“ war wieder groß. Am Freitag, 5. Juli, treten in Konradshofen beim Stadelfest ab 20 Uhr vier Musikgruppen aus dem Allgäu auf. Diese sind im Sommer viel auf Almen unterwegs und machen dort Wirtshausmusik und Hüttengaudi. Ähnlich wie bei der TV-Sendung „Wirtshausmusikanten beim Hirzinger“ werden die vier Gruppen im Wechsel Musik machen – jede Gruppe zweimal. Ihr Repertoire geht von Oberkrainer bis Volks-Rock’n’Roll, von G’stanzl über Stimmungsmusik bis Hüttengaudi zum Mitmachen. Wolfgang Filser moderiert den Abend. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Veranstalter ist der Musikverein Konradshofen. Ort des Geschehens ist der Fichtel-Stadel in Konradshofen, am südlichen Ortsausgang Richtung Scherstetten. Wir haben dafür fünfmal zwei Freikarten verlost. Gewonnen haben:

Timpek, Königsbrunn

Beer, Gennach

Kraus, Oberrothan

Leunauer, Schwabmünchen

Wilhelm, Konradshofen

Die Karten sind an der Abendkasse hinterlegt. Karten sind auch erhältlich im Vorverkauf bei der Raiffeisenbank Schwabmünchen, Lesehexe Fischach, Elektro Leinauer Konradshofen und Wertstoffhof Konradshofen.

