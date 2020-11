vor 48 Min.

Volkstrauertag: Ein Schwabmünchner Veteran erzählt

Elmar Pfandzelter erinnert als einer der letzten Zeitzeugen in unserer Region unermüdlich an die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs.

Plus Schwabmünchens Altbürgermeister Elmar Pfandzelter erinnert sich an das Kriegsende. Warum er sich auch mit 96 Jahren unermüdlich für das Gedenken an die Opfer einsetzt.

Von Carmen Janzen

Am Volkstrauertag am Sonntag gedenken die Menschen traditionell der Opfer der beiden Weltkriege. Bis auf einzelne Gottesdienste sind aber zahlreiche Gedenkfeiern und Kranzniederlegungen wegen Corona abgesagt. Elmar Pfandzelter, Altbürgermeister und Ehrenbürger der Stadt, will diesen Tag dennoch ins Bewusstsein der Menschen rufen. Der mittlerweile 96-Jährige setzt sich seit vielen Jahren gegen das Vergessen der Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges ein.

Elmar Pfandzelter aus Schwabmünchen erzählt, wie er das Kriegsende erlebt hat

Mit Vehemenz hält er die Erinnerung an die Vergangenheit wach. Er referiert seit Jahren über den Krieg am Leonhard-Wagner-Schulzentrum, hat Bücher über den Bombenangriff auf Schwabmünchen geschrieben und wirkte jüngst im Dokumentarfilm "Die letzten Zeitzeugen" mit. Am 26. März 1942 hatte Elmar Pfandzelter seine Einberufung zum Reichsarbeitsdienst nach Pfronten erhalten. Damit begann für ihn ein Leidensweg, gezeichnet von schwerer Arbeit, schlimmer Krankheit, lebensgefährlichem Fronteinsatz in Finnland, harter Gefangenschaft und glücklicher Heimkehr im Jahr 1948.

Im Interview berichtet Elmar Pfandzelter, wie er das Kriegsende vor 75 Jahren erlebt hat und warum es ihm so wichtig ist, die Erinnerungen wach zu halten.

Wie verbringen Sie den Volkstrauertag üblicherweise?

Pfandzelter: Eigentlich nehme ich jedes Jahr am Gottesdienst in Schwabmünchen und an der anschließenden Gedenkfeier mit Kranzniederlegung teil. Durch die Ansprachen und die Anwesenheit der Besucher halten wir das Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege aufrecht. Dass das heuer wegen Corona fehlt, ist schade. Die Toten dürfen nicht in Vergessenheit geraten.

Sie setzen sich seit Jahren gegen das Vergessen ein. Warum ist Ihnen das so wichtig?

Pfandzelter: Zum einen, weil so etwas nie mehr passieren darf. Wir leben mittlerweile in Frieden. Er ist aber keine Selbstverständlichkeit. Das Erinnern ist auch eine Mahnung. Und ich weiß, es ist schwer für junge Leute, an die Gefallenen zu denken, die sie nicht einmal kannten. Aber ich habe nur gute Erfahrungen mit jungen Schülern gemacht. Sie waren unheimlich aufmerksam und empfänglich für das Thema. Zum anderen sehe ich es mit 96 Jahren auch als meine Pflicht an, als Zeitzeuge zu erinnern. Es leben nicht mehr viele Menschen, die den Krieg miterlebt haben. Es ist unsere Aufgabe als Überlebende, daran zu erinnern. Zu einem Krieg darf es nicht mehr kommen. Wir müssen alles dafür tun, um den Frieden zu erhalten und zu schätzen.

Eine Granate riss dem Kameraden die Schädeldecke weg

Das Kriegsende vor 75 Jahren war dieses Jahr oft Thema in den Medien. Wie haben Sie persönlich das Ende des Krieges erlebt?

Pfandzelter: Die letzte Schlacht in Nordfinnland war die schlimmste. Es war ein Kampf Mann gegen Mann mit den Russen. Die waren aber besser ausgerüstet als wir, hatten Panzer. Jeder zweite aus meiner Einheit ist gefallen. Ich war Funktruppführer mit zwei weiteren Soldaten. Wir sprachen über Funk mit Kämpfern ganz vorne an der Front, als plötzlich eine Granate einschlug. Dem dritten Mann unserer Funktruppe hat es die Schädeldecke abgerissen. Er war ein Augsburger. Das sind Bilder, die vergisst man nicht. Der zweite Mann kümmerte sich um den Toten. Mein Funkgerät war von einem Splitter getroffen worden und defekt. Ich war in dieser Nacht auf mich alleine gestellt. Am nächsten Morgen lief ich zurück zu meiner Einheit. Viele waren tot.

Der Traum von der Heimkehr war vorbei

Wie ging es weiter?

Pfandzelter: Wir traten den Rückzug an auf norwegisches Gebiet. Norwegen galt als neutral. Dann herrschte Stillstand bis Kriegsende. Wir haben in einem Waldlager gehaust, bis der Krieg vorbei war. Die Engländer hatten Norwegen besetzt. Das war eine glückliche Sache, denn wir befürchteten schon, in russische Gefangenschaft zu kommen. Mit dem Schiff ging es dann nach Bremen, dort wurden wir von Amerikanern empfangen. Die haben uns mit dem Zug nach Bingen gebracht und uns den Franzosen übergeben. Damit war der Traum von der Heimkehr vorbei. Es folgte eine dreijährige Gefangenschaft auf französischem Boden bis August 1948. Deshalb weiß ich die Freiheit und den Frieden so zu schätzen. Das Leben ist schön.

