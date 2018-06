vor 20 Min.

Volles Haus im ehemaligen Trockungswerk

Beim Fest der Lumpenbacher in Königsbrunn waren auch die Oldtimerfreunde Königsbrunn mit ihren alten Schätzen auf der Wiese vertreten und freuten sich dabei zu sein: von links Werner Gruber, Günter Weinhold und Vorsitzender Roland Drescher.

Die Lumpenbacher feiern und die Königsbrunner kommen. Neben der Musik gibt es diesmal schöne alte Gäste.

Wenn die Lumpenbacher zum Weißwurstfrühstück einladen, dann können sie mittlerweile sicher sein: Die vorher aufgestellten Bierbankgarnituren reichen nicht aus – egal, wie viele es sind. Am vergangenen Sonntag wurden für 500 Menschen Sitzgelegenheiten geschaffen, am Ende mussten noch einige Bänke und Tische mehr aufgestellt werden.

Wer als Besucher nicht zu Beginn, pünktlich um 10 Uhr da ist, muss sich irgendwo mit reinquetschen und größere Freundeskreisgruppen finden nur noch draußen Platz. Erst wenn sich gegen Mittag die ersten Gäste auf den Nachhauseweg machen, dann gibt es wieder Platz im Stadl. Der gehört zum ehemaligen Trocknungswerk der Familie Schuler und dort stand auch die Bühne auf der die Lumpenbacher zu den Weißwürsten, dem Bier und Sekt, sowie Kaffee und Kuchen die Musik lieferten. Aktiv als Musiker mit auf der Bühne war Stadtrat Walter Schuler sowie einer seiner Söhne. Im Publikum sein Bruder und Stadtratskollege Helmut Schuler, der als Stammgast sagt: „Eine tolle Veranstaltung, wo man viele nette Menschen trifft und die auf dem besten Weg ist Tradition in der Brunnenstadt zu werden.“

Und weil diesmal grob geschätzt um die 800 Menschen anwesend waren, konnte Marian Weser als Dirigent eine ganze Liste von Ehrgengästen begrüßen. Dazu gehörten unter anderem auch die Mitglieder des Trachtenvereines D‘Lechauer, die Inninger Maibaumfreunde und die Oldtimerfreunde aus Königsbrunn. Letztgenannte kamen nicht mit leeren Händen, sondern hatten ihre alten Schätze dabei und auf der Wiese ausgestellt. So schauten sich die Besucher beispielsweise schöne Traktoren aus vergangener Zeit an. Nicht auf Anhieb sichtbar sind die vielen Helfer im Hintergrund. Denn so viele Gäste zu verköstigen erfordert einen logistisch ausgeklügelten Plan und das gelingt nur, wie Marian Weser gegenüber unserer Zeitung sagt, wenn es viele Helfer hinter den Kulissen gibt.

