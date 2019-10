vor 8 Min.

Volles Programm für den Stadtrat

Wohlfarth-Straße und Martin-Luther-Haus auf der Tagesordnung

Ein dickes Programm hat der Königsbrunner Stadtrat bei seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 22. Oktober, auf der Agenda.

Die Stadträte kümmern sich um die Entwurfsplanung für die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße. Dabei wird die Kostenberechnung vorgestellt. Außerdem soll über die Beleuchtung debattiert werden. Im Zuge der LED-Umstellung sollen dekorative Leuchten angeschafft und an besonderen Plätzen in der Stadt aufgestellt werden. Ob deren Licht für eine ausreichende Beleuchtung der Straße geeignet ist oder ob dort besser andere Modelle aufgestellt werden sollen, müssen die Räte entscheiden. Ebenfalls zum Themenkomplex Vision Zentrum 2030 gehört die Straßenbahnwendeschleife. Die Stadträte wollen am Dienstag den Förderantrag auf den Weg bringen.

Befassen müssen sich die Stadträte mit der Kindertagesstätte im Martin-Luther-Haus. Dort werden seit Anfang Oktober 49 Kinder in zwei Krippen- und einer Kindergartengruppe betreut. Eigentlich sollte im Untergeschoß eine weitere Kindergartengruppe entstehen. Das Landratsamt genehmigte dieses Vorhaben aber nicht, weil der vorgesehene Raum als Mehrzweckraum zur Verfügung stehen muss. Jetzt soll, falls die Stadträte zustimmen, das Untergeschoß erweitert und zu einer sechsgruppigen Einrichtung ausgebaut werden.

Zudem stellt Augsburgs Baureferent Gerd Merkle die Pläne für das neue Baugebiet Haunstetten Südwest vor, das in den nächsten Jahren nördlich der Föllstraße entstehen wird. Und der Stadtrat befasst sich mit mehreren Bauanträgen und -anfragen. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Rathaus. (adi)

