Volleyball

12:10 Uhr

Traumstart für Kleinaitingen

Plus Drei Spiele, drei Siege - die Volleyballerinnen aus Kleinaitingen haben in der Regionalliga einen Traumstart hingelegt.

Die Nase vorn hatten am Ende die Damen des FC Kleinaitingen in der Regionalliga Südost beim Spiel gegen den SV Hahnbach. Mit 3:0 (25:21, 25:20, 25:23) endete ein umkämpftes Spiel, und weitere drei Punkte wandern auf das Konto des FC Kleinaitingen. Damit mischen die Volleyballerinnen aus Kleinaitingen in der Regionalliga mit drei Siegen in drei Spielen vorne mit.

