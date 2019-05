vor 39 Min.

Vom Gasthof zum Vier-Sterne-Hotel

Das Hotel Zeller in Königsbrunn wird von einer Frau gegründet und immer wieder an die Töchter vererbt. Aber auch Männer haben einen Anteil am Erfolg. Und selbst nach hundert Jahren geht es immer weiter.

Von Claudia Deeney

„Wir gehen zu den Zeller-Mädchen!“, das sagen heute noch die Menschen, vor allem natürlich die ältere Generation in der Brunnenstadt. Gudrun Mitzel erzählt diese kleine Anekdote lachend und fügt augenzwinkernd hinzu: „Wir sind ja auch immer noch eine Weiberwirtschaft“. Die Weiberwirtschaft wurde vor 100 Jahren gegründet, und zwar von einer Frau.

Josefa Oßwald war eine Gastwirtin aus Tapfheim und übernahm 1919 den Königsbrunner Gasthof „Zum goldenen Hirsch“ mit sogenannten Fremden- und Handwerksburschenzimmern. „Sie war eine emanzipierte Gastwirtin, mit Weitsicht und Unternehmerqualitäten, die ihr Geschäft mit Herzblut betrieb“, bescheinigt ihr Christian Dreisbach, der mit Urenkelin Gabi verheiratet ist und mit seiner Frau und deren Schwester Gudrun Mitzel in vierter Generation das heutige „BESTHotel Zeller“ führt. „Josefa war eine liebevolle Oma, sie war sparsam, fleißig und hat sich später um uns fünf Enkelinnen gekümmert“, erzählt Enkelin Gina Mitzel.

Erster Generationswechsel vor 90 Jahren

Später war um 1929, da übergab Josefa das Gasthaus an ihre Tochter Walburga. Und die bekam fünf Kinder, alles Mädchen. „Das war ein hartes Los für unseren Vater“, so Gina Mitzel. Gina ist die Frau der dritten Generation und eine geborene Zeller. Trotzdem sei ihr Vater Georg Zeller ein liebevoller Papa gewesen, der auch immer darauf geachtet habe, dass seine Mädchen nicht zu hart arbeiten mussten. Nicht nur Gastronomie, sondern auch Landwirtschaft gehörte seinerzeit zum Besitz. Schon in den Zeiten um 1936 herum, lief so ein Gasthaus nicht einfach ohne entsprechende Ausbildung. „Meine Mutter Walburga hat während ihrer dritten Schwangerschaft die Hotelfachschule besucht, im Übrigen die gleiche, die mein Mann Walter später auch absolvierte“, erzählt die spätere Zeller-Wirtin Gina von früheren Zeiten. Und die Zeller-Mädchen, das waren ursprünglich Gina und ihre Schwester Walburga, die auf den gleichen Vornamen der Mutter getauft war. Die beiden Schwestern übernahmen das Gasthaus und 1969 konnte der Neubau des Hotels beendet werden. Kurz danach verstarb Walburga unerwartet und plötzlich.

Die Zeller-Mädchen von heute

Gina, verheiratet mit ihrem Walter, bekam zwei Mädchen, Gabi und Gudrun, die heutigen „Zeller-Mädchen“. Das neuerbaute Hotel einfach „Zeller“ zu benennen, war eine Idee vom damaligen Bürgermeister Fritz Wohlfarth, erzählt Gabi Dreisbach. In hundert Jahren ändert sich naturgemäß vieles, manches bleibt aber tatsächlich, wie es ist. Das kommt im Gespräch mit den heutigen Hoteliers und Gina Mitzel klar zum Ausdruck.

Stetiger Wandel gehört dazu

„Gina ist die letzte Zeller-Wirtin“, erklärt ihr Schwiegersohn. Sie sei die gute Seele des Hauses, umtriebig, immer bei der Arbeit und bei den Gästen sehr beliebt und bekannt. Egal ob aus der Brunnenstadt oder von außerhalb. „Wenn sie mal in Urlaub ist, dann fragen Gäste gleich nach, ob es der Mama gut geht“, erklären ihre Töchter. Und betonen, dass natürlich auch ihr Vater Walter Mitzel ein Teil des Hotels sei, der als sportbegeisterter Gästeunterhalter das Zeller bei Fußballvereinen etabliert hat und dafür sorgte, dass die Freunde des 66-Kartenspiels im Hotel ein zweites zu Hause fanden. Seine Frau Gina sei die letzte „Nicht-Internet-Wirtin“, und die heutige Generation bedauert manchmal, dass sich die Zeiten so rasant verändern. „Ich würde mich auch gerne mehr mit unseren Gästen hinsetzen und unterhalten, dazu haben wir aber kaum noch Zeit“, führt Gabi Dreisbach aus. Ihr Mann ergänzt: „Der stetige Wandel ist das einzig Bleibende“. Gemeint ist damit, dass ein Hotel sich keinen Stillstand erlauben kann, die Gäste wollen immer wieder Neues sehen und erleben und die Ansprüche werden immer höher. Zudem ist aus dem einstigen Gasthaus ein Unternehmen mit drei Hotels geworden. Zwei Hotels in Königsbrunn und eins in Jettingen-Scheppach.

Damals wie heute ist das „Zeller“ ein Ort der Begegnungen. „Das Wirtshaus war früher der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Geschehens, hier kamen die Vereine zusammen, hier gab es Faschingsbälle, hier ging man Sonntag nach der Kirchenpredigt essen“.

So ist es auch heute noch, wenn auch angeglichen im Wandel der Zeit. Seit 2003 sind die heutigen Hoteliers am Start und haben im Laufe der Jahre die Strukturen im Hotel und Restaurant zu einem modernen und zeitgemäßen Vier-Sterne-Stadthotel aufgebaut.

Hier treffen sich immer noch alle möglichen Menschen und das sei auch das Spannende in ihrem Beruf wie Gudrun Mitzel übereinstimmend mit Schwester und Schwager erklärt: „Wir haben viele Stammgäste, auch generationenübergreifend, wir haben auch mal prominente Gäste wie Otto Walkes, der ein ganz wunderbar netter unkomplizierter Gast ist“, plaudern die drei aus dem Nähkästchen und sind überzeugt, jeder habe die Gäste die er verdiene.

Im Hotel bringen auch die Gäste Abwechslung

Es gäbe jeden Tag aufs Neue etwas zu erleben, kein Tag gleiche dem Anderen und man müsse sich immer wieder auf neue Anforderungen einstellen und offen sein für alles was so kommt. Auch offen sein für andere Kulturen ist ein wichtiges Anliegen des Zeller-Trios wie sie sagen: „Das betrifft nicht nur unsere Gäste, die mittlerweile von überall her aus der Welt bei uns Station machen, sondern natürlich auch unsere Mitarbeiter. Allen mit Achtung und Wertschätzung zu begegnen ist unser Motto“.

Das Motto für die Geburtstagsfeier, die am 9. Mai für geladene Gäste stattfinden wird, ist klar: „100 Jahre BESTHotel Zeller“. Viele Gäste haben sich schon zum Fest angemeldet und auch nachgefragt, was man denn schenken könne. „Wir haben wirklich gar nicht an Geschenke gedacht, reagieren jetzt aber auf die Nachfragen und werden eine Spendenbox aufstellen zugunsten des „Hilfsfonds Königsbrunn“, erklären die Schwestern.

Um die Zukunft brauchen sich die „Zeller-Mädchen“, und Christian Dreisbach keine Sorgen machen. Die Nachfolgegeneration steht mit vier Kindern der Dreisbachs schon in den Startlöchern. Und ein Mädchen ist auch wieder dabei.