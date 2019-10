vor 2 Min.

Vom Krautwickel bis zur Sauerkrautpizza

Wie am Wehringer Wasserturm an einem Tag mehr als 1000 Kilo Kraut verarbeitet werden

Von Anja Fischer

Schon auf dem Weg zum Wasserturm in Wehringen ist klar: Hier findet heute bei strahlendem Sonnenschein ein großes Fest statt. Stimmengewirr wechselt beim Näherkommen ab mit klopfenden Geräuschen. Diese sind typisch für das Krautfest des Gartenbauvereins Wehringen, denn im Domizil im Wasserturm wird das Kraut nicht nur auf Wunsch gehobelt, sondern mit den passenden Gerätschaften gleich in die mitgebrachten tönernen Krauttöpfe oder Gläser eingestampft.

Insgesamt eine Tonne Kraut hat die Mannschaft des Gartenbauvereins von Krautbauern geholt, 600 Kilo Weißkraut und 400 Kilo Spitzkraut. Da fallen die paar Köpfe Blaukraut und Wirsing, die noch mit angeboten werden, kaum mehr ins Gewicht. Zahlreich strömen die Besucher zum Wehringer Krautfest. Helmut Zott, erster Vorsitzender des Gartenbauvereins Wehringen, ist zufrieden.

Mit großen Hobeln werden die Krautköpfe im Wasserturm von Hans-Jürgen Thalhofer und andern Helfern in feine Streifen geschnitten. Kiloweise können die Besucher das geschnittene Kraut dann erwerben. Unter dem Tisch stehen schon etliche, mit den Krautstreifen gefüllte Säcke: Vorbestellungen, wie Thalhofer verrät. Das Wehringer Kraut ist beliebt.

Beim Krautfest gibt es zudem nicht nur die notwendigen und passenden Gewürze, um selbst Sauerkraut einzumachen, sondern neben den Gerätschaften wie Stampfern auch noch etliche Tipps von erfahrenen Hausfrauen, die schon seit Jahren selbst ihr Sauerkraut einstampfen.

Jutta Augustin schätzt diese Hilfe und ist eigens deshalb aus Bobingen gekommen. „Meine Großmutter hat früher auch das Sauerkraut selbst eingestampft, das weiß ich noch aus der Kindheit“, erzählt sie. Über die Jahre habe sie das aber ganz vergessen. 57 Jahre habe sie in der Großstadt gewohnt, sei jetzt wieder „aufs Land“ nach Bobingen gezogen. „Jetzt möchte ich wieder Jungbäuerin werden“, lacht Jutta Augustin. In unserer Zeitung habe sie vom Krautfest gelesen und wolle jetzt – wie die Großmutter früher – eigenes Sauerkraut machen. Gerne holt sie sich Ratschläge dazu und nutzt die vorhandenen Gerätschaften. Nur das große Glas hat sie selbst mitgebracht.

Später sollen aus dem eigenen Sauerkraut Krautwickel und Krautkrapfen werden. Und, wie Augustin mit einem Augenzwinkern meint: „Bei Magen-und Darmverstopfung gibt es das Kraut pur, das hilft am besten.“ Überhaupt mache ihr das Krautstampfen aber vor allem jede Menge Spaß!

Mit Begeisterung dabei ist auch die kleine Katharina, die fleißig beim Krautstampfen hilft. Das Stampfen ist wichtig und muss so lange erfolgen, bis der Saft aus dem Weißkraut austritt. Insgesamt 15 Kilo Kraut stampft Familie Stark aus Wehringen ein. Fertig kommt es in Weckgläser und hält sich dann da bis es zu Sauerkrautpizza und anderen Köstlichkeiten verarbeitet wird.

Etliche süße Köstlichkeiten an diversen Kuchen und Torten hatte der Gartenbauverein Wehringen dann für die fleißigen Krautstampfer und andere Krautfestbesucher zur Stärkung vorbereitet. Dazu gab es leckeren Weißwein und Kaffee. So versorgt, ließ es sich bis in die Abendstunden gemütlich vor dem Wasserturm sitzen und auf das (hoffentlich) bald gelungene Sauerkraut anstoßen.

