vor 22 Min.

Vom Schreibtisch als Verkäufer in den Buchladen

Zum Auftakt der Woche der unabhängigen Buchhandlungen wird ein Autor zum Händler und steht hinterm Tresen. Am Abend findet eine Lesung statt.

Die „Woche der unabhängigen Buchhandlungen“ (kurz WuB) beginnt am Samstag, 2. November. Auch die Schwabmünchner Buchhandlung Schmid ist wieder mit dabei. Zum Auftakt schlüpft dabei wie üblich zwischen 11 und 13 Uhr – am sogenannten Autorensamstag – ein Autor in die Rolle eines Buchhändlers. Er berät, verkauft und packt die Ware als Geschenk ein, wenn gewünscht.

In diesem Jahr ist es der Jugendbuchautor Boris Koch, der in Langerringen aufgewachsen ist und sein Abitur in Schwabmünchen absolviert hat. Mittlerweile lebt er in Leipzig. Am Abend steht eine Lesung seiner Lebensgefährtin Kathleen Weise auf dem Programm. Sie stellt einen berührenden Roman für Jugendliche ab 14 Jahren vor.

Kathleen Weise, geboren 1978, studierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und ist als Autorin und Lektorin tätig. Sie arbeitete viele Jahre ehrenamtlich für das Literaturbüro Leipzig, für das sie Textwerkstätten und Schullesungen organisierte und durchführte. Mit ihrem Partner, dem Autor Boris Koch, und der gemeinsamen Tochter lebt sie in Leipzig. Für das historische Jugendbuch „Blutrote Lilien“ erhielt sie das Aufenthaltsstipendium des Hausacher Leselenz.

Zum Buch: Der Aufbruch zur ersten bemannten Marsmission steht im Jahr 2039 kurz bevor – auch der Vater der 17-jährigen Ianthe wurde hierfür ausgewählt. Auf einem abgeschirmten NASA-Gelände am Strand verbringen alle Familien einen letzten gemeinsamen Urlaub. Ianthe ist hin- und hergerissen zwischen Abschiedsschmerz und Wut, weil ihr Vater für seinen Traum seine Familie verlässt. Und doch will auch sie nach den Sternen greifen: Ianthe hat ein Angebot von einem Plattenlabel in der Tasche. Der einzige Haken daran: Sie müsste dafür nach Seattle ziehen. Kann sie ihrer Familie eine weitere Veränderung antun, nur damit auch sie ihre Träume verwirklichen kann.

Karten gibt es in der Buchhandlung, Reservierungen unter 08232/71952 oder www.buchhandlung-schmid.de. Der Eintritt kostet zehn Euro, Schüler und Studenten zahlen 6 Euro. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.