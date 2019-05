vor 47 Min.

Von Papiertulpen und lustigen Geiern

Die Veranstaltung in der Grundschulaula in Bobingen Siedlung zieht viele Besucher zum Stöbern und Entdecken an. Ein großes Stelldichein von Kunst und Handwerk.

Von Siegfried P. Rupprecht

Wie kreativ und handwerklich geschickt die Region ist, bewiesen die Aussteller beim Kreativmarkt in der Aula und auf dem Vorplatz der Grundschule an der Grenzstraße. Rund 30 Hobbykünstler aus der Siedlung, den Stadtteilen und der näheren Umgebung beeindruckten die viele Hundert Besucher mit faszinierenden Ideen und einem vielfältigen Angebot. Die Palette reichte von Getöpfertem, Eisenwaren und Filzsachen über Modeschmuck und Vogelhäuschen bis hin zu Gartenobjekten, Puppenkleidung und Holzunikaten.

Alle Schulklassen haben mitgemacht

Gleich eingangs der Aula machte die Grundschule auf sich aufmerksam. „Alle Klassen trugen mit Selbstgefertigtem zum Gelingen des Markts bei“, so Cora Hemming-Haas vom Quartiersmanagement. Stolz wartete der Nachwuchs mit gebastelten Schmetterlingen, filigranen Papiertulpen, mit Pergamentpapier und Holzstäben ausgestatteten Teelichten und bunten Marienkäfertüten auf. „Wir haben unsere eigenen Ideen umsetzen dürfen“, freute sich Jasmina aus der ersten Klasse.

Einen Blickfang bildeten auch die bunt bemalten Vogel-Futterstellen mit Aufschriften wie „Herzrasen“ oder „Dahoam is dahoam“. Ergänzt wurden sie von einer großen Auswahl an Schildern mit humorigen Zeilen wie „Der Garten ist mein Yoga und die Gummistiefel meine Pumps.“

Viel Sehenswertes boten Margit Altmann und ihre Tochter Simone Wolf aus Wehringen. Ob freche Ohrstecker, Halsketten, Armbänder oder schicke Ringe: Ihr Modeschmuck setzte jeden Look perfekt in Szene. Auch im Recyceln verstanden sie sich: Leere Kaffee-Plastikkapseln verwandelten sie als Anhänger in kleine Kunstwerke. Seit rund zehn Jahren gehen die beiden ihrem Hobby nach und kreieren verschiedene Stilrichtungen. „Uns macht es Spaß, mit unseren Produkten Frauen glücklich zu machen“, meinte Margit Altmann.

Getöpferte Hingucker

Ebenso ausschließlich Unikate gab es bei Ingrid Hölzle. Die Königsbrunnerin präsentierte getöpferte Eulen, Schalen und Vasen. Hingucker waren vor allem ihre Miniaturen, die unter anderem liebevolle Küchenutensilien zeigten, und als Teelichte fungierten. „Mir liegt es im Blut, Sachen auszuprobieren und daraus individuelle Gegenstände zu formen“, erklärte die Ausstellerin. Rund zwei Mal im Jahr gehe sie damit auf Märkte.

Jutta Laibacher aus Schwabmünchen machte dagegen mit ganz anderen Töpfereien auf sich aufmerksam. Auf einem Holzbrett hatte sie eine Reihe niedlicher Geier platziert: Wäschefrau, Fotograf, Strickoma, Gärtnerin oder Computerdame. Sogar Namen tragen die humorigen Figuren: Leni, Anni, Merle, Johann. Die kauzigen Vögel waren unregelmäßig in Form und Glasur, symbolisierten verschiedene Charaktere und machten so die Objekte einzigartig. Um Ideen sei sie nie verlegen, sagte die Hobbykünstlerin. „Sie fliegen mir beim Arbeiten zu.“

Den Holzschalen hat sich Peter Voss aus Wehringen verschrieben. Sie seien in den eigenen Wänden ein besonderer Akzent, erklärte er. „Sie sorgen für einen besonderen Touch.“ Als Material verwende er vorwiegend Tuja- und Apfelbaum sowie Eibe und Flieder. Wichtig sei ihm, dass es sich dabei um Hölzer aus der Region handelt, betonte er. Impulsgeber für sein Hobby sei ein Mittelalter-Fest gewesen. Dort habe es nur Selbsthergestelltes gegeben. Neben Schalen verschiedener Formen bot Voss auch Lampen an sowie Visitenkarten- und Handyhalter, natürlich alles aus Holz.

Mode für Puppen und kleine Bären

Filigraner ging es beim Stand von Helma Herdegen aus Friedberg zu. Sie servierte ein großes Sortiment an hochwertiger Puppen- und Teddymode, die nicht nur Kinderherzen höher schlagen ließ. Seit 30 Jahren stellt sie die kleinen Kleidungsstücke her. Dabei verwendet sie traumhafte Seiden- und Spitzenstoffe, designt zuweilen nach alten Schnittmustern. Ja, zuweilen stelle das eine Herausforderung dar, schmunzelte sie. „Doch die nehme ich gerne an.“

Drei Aussteller hatten sich auf dem Vorplatz der Grundschule niedergelassen, trotz der schlechten Wetterprognose. Sie präsentierten ihre Waren gut behütet unter Zelten. Einer davon war der Holzkünstler Andreas Kienle aus Oberottmarshausen. Seine Leidenschaft ist das Bearbeiten von Holz, obwohl er eine Schlosserlehre absolviert hatte. „Ich setze auf Nachhaltigkeit und verwende deshalb vor allem Holz aus dem Wald, das zwingend geschnitten werden muss“, offenbarte er. Viele seiner Farben, Lacke, Lasuren, Wachse und Öle stelle er aus Naturstoffen her. Den Verkauf übernahm seine Frau Andrea. Der kreative Kopf der Familie sei aber ihr Mann, gestand sie.

Der Kreativmarkt sei eine willkommene Belebung in der Siedlung und trage nicht zuletzt durch das gastronomische Angebot des Siedlervereins zum Miteinander in der Bevölkerung bei, zog Quartiersmanagerin Cora Hemming-Haas positive Bilanz. Bürgermeister Bernd Müller lobte die gute Atmosphäre und die ungezwungene Einladung zum Stöbern und Entdecken.