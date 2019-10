16.10.2019

Von allem das Beste

Freikarten für Andreas Hofmeir

Für den Auftritt von Tubist und Kabarettist Andreas Martin Hofmeir in den Ulrichswerkstätten Schwabmünchen am Samstag, 19. Oktober, haben wir fünf Mal zwei Freikarten verlost.

Die Gewinner stehen nun fest:

Großaitingen

Königsbrunn

Schwabmünchen

Bobingen

Graben

Hofmeir spielt ein Best-of aus seinen Programmen „Kein Aufwand, Teil 1 und 2“ mit einigen bisher ungelesenen Texten.

Es gibt die besten Anekdoten und Geschichten aus seinem Leben, natürlich mit viel Musik, arrangiert für Tuba und Jazzpiano, gespielt von Tim Allhoff. Hofmeir ist einer großen Fangemeinde bekannt als Gründungsmitglied der Kultband LaBrassBanda.

Andreas Hofmeir ist mehrfach preisgekrönter Tubist, der sowohl als Orchestermusiker als auch in verschiedenen Duo-Formationen sowie als Solokünstler einen guten Ruf genießt.

Er ist zudem Professor für Tuba am Mozarteum in Salzburg. Auch als Kabarettist kann er auf eine Reihe von Auszeichnungen zurückblicken, wie auf das renommierte Passauer Scharfrichterbeil.

Wer diesmal kein Glück hatte, kann auch Karten in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen kaufen. Der Eintritt im Vorverkauf kostet 20 Euro, Schüler und Studenten zahlen 16 Euro. An der Abendkasse werden 24 Euro beziehungsweise 20 Euro fällig.

der Veranstaltung am Samstag, 19. Oktober, ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Hofmeir tritt in den Ulrichswerkstätten in der Töpferstraße 11 in Schwabmünchen auf.