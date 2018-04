vor 18 Min.

„Von der Jugend für die Jugend“

Die Flötengruppe unter der Leitung von Gabriele Riemann regte die Besucher zum Mitsingen an.

Nachwuchs des Großaitinger Musikvereins zeigt sein Können

Beim alljährlichen Jugendkonzert des Musikvereins Großaitingen zeigten die Nachwuchsmusiker in der voll besetzten Mehrzweckhalle ihr Können.

Den Auftakt machte die Bläserklasse Großaitingen und Kleinaitingen. Dirigent Georg Weihmayer hatte mit den Dritt- und Viertklässlern eine vielfältige Stückauswahl vorbereitet. Von „Hänschen klein“ bis zum „Nussknacker“ von Tschaikowsky musizierten die Kinder mit viel Freude in ihren einzelnen Jahrgängen und als Gesamtorchester.

Es folgten die Flötengruppen unter der Leitung von Gabriele Riemann, die die Kinder an der Gitarre begleitete. Gemeinsam und in den einzelnen Gruppen spielten und sangen sie mit großer Begeisterung traditionelle Kinderweisen, wie etwa „Auf der Mauer, auf der Lauer“ oder „Alle Vöglein sind schon da“, und regten auch die Zuschauer zum Mitsingen an.

Den Abschluss des Konzerts bildete der Auftritt des Jugendblasorchesters. Unter der Leitung von Rudi Seitz gaben sie ein breites Repertoire zum Besten, vom „Irish Dream“ über den „Tiger Rag“ bis hin zum „Fluch der Karibik“. Das Besondere dabei: Zu den Jugendlichen, von denen einige bereits in das Stammorchester des Musikvereins integriert sind, gesellten sich auch Viertklässler der Bläserklasse. Trotz des Altersunterschiedes und der unterschiedlichen musikalischen Vorkenntnisse war ein gemeinsames Zusammenspiel jedoch ohne Probleme möglich.

Parallel zum Konzert konnten die Besucher in entspannter Atmosphäre Kuchen und Kaffee genießen. Der gesamte Erlös und die gesammelten Spenden werden zugunsten der Jugendarbeit verwendet – ganz nach dem Motto „Von der Jugend für die Jugend“. (SZ)