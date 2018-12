18.12.2018

Von der ersten Übungsstunde zum Konzert

Spannende Fakten rund um die Arbeit der Fachschaft an der Schule

Von einer absolut überwältigenden Leistung der Schüler sprach Sandra Möhring nach dem Adventskonzert des LWG. Und sie erzählte spannende Fakten rund um die Arbeit der Musikfachschaft an der Schule.

Rund 30 verschiedene und etwa 150 Instrumente waren beim Adventskonzert des Leonhard-Wagner-Gymnasiums mit nicht weniger als 250 Schülern im Einsatz. Wie viele Stunden in der Vorbereitung des Abends stecken, das vermochte sie nicht zu sagen; unzählige. Mit rund 180 Schülern war die Fachschaft sogar eine Woche in Ochsenhausen.

Eine weitere Zahl verriet die Musiklehrerin dann doch noch: „Je nach Schwere und Komplexität des Stückes proben wir in Kleingruppen und fügen sie dann anschließend zum großen Ganzen zusammen. 200 bis 300 Wiederholungen jedes einzelnen Programmpunktes sind es dann insgesamt, bis alles perfekt klingt.“

Die Höhepunkte des Abends waren für sie das Abendlied und das Oratorium. „Die Schüler steigerten sich emotional beim Auftritt derart hinein, dass die Klangqualität meine Erwartungen weit übertraf“, betont sie staunend. Doch nicht nur das große Ganze sei überzeugend gewesen, sondern auch die vielen instrumentalen Einzelleistungen und gesanglichen Soli. Besonders hob sie Matthias Widmann hervor, der als Klavierspieler und als Tenor eine Extraklasse sei. „Von ihm werden wir in Zukunft noch viel hören, auch außerschulisch“, ist sich Möhring sicher.

Großen Anteil daran, dass der Zulauf zu allen musikalischen Angeboten an der Schule einschließlich der neu gebildeten Musikklasse riesig ist, haben die Musiklehrer, die mit viel Einfühlungsvermögen, musikalischem Gespür und fachlichem Können agieren. „Wir sind in allen Bereichen personell an den Obergrenzen und trotz vieler Anfragen nicht mehr in der Lage, noch mehr Schüler aufzunehmen“, so Möhring. Sie lobte vor allem auch das hervorragende Miteinander und die gegenseitige Unterstützung in der Fachschaft. Schnell ist das Adventskonzert wieder Geschichte.

Jetzt heißt es proben für den Kammermusikabend im Februar in der Stadthalle. (rr-)

