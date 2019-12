10.12.2019

Von tapferen Kartoffeln und gefühltem Hühnersack

Sabine Sünwoldt und Markus Friesenegger lesen im Museum in Schwabmünchen Texte zum Thema „zeitgemäß“

Von Ingeborg Anderson

Wann ist eine Zeitung die gestrige Zeitung? Und wenn ja, was stand darin? Fragen, über die sich schon Karl Valentin und Liesl Karlstadt kabbelten. Fragen, die am Leseabend im Schwabmünchner Museum zum Vergnügen des Publikums erneut gestellt wurden – von Museumsleiterin Sabine Sünwoldt und Markus Friesenegger, die vor Jahren die kultige Lesereihe mit Texten, Musik und Leckereien starteten. Diesmal hatten sie das Motto „Zeitgemäß“ gewählt.

„Texte wieder entdecken, die – meist in der Schule – zu Tode interpretiert wurden“ ist, wie Sünwoldt erklärte, eines der Anliegen der Reihe. Texte, die besinnlich, philosophisch, prophetisch sind oder das absurde Potenzial der Realitäten freilegen. Was heute zeitgemäß ist, kann sich bald als lächerlich erweisen. Wenn etwa die Exzentrikerin Edith Sitwell über Mitexzentriker wie den Dandy Lord Scarbrough schreibt, der sechs Friseure beschäftigt, um stets gut auszusehen. Oder die Mode der Damen, übergroße Federn zu tragen: „Eine junge Dame, die nur zehn Fuß hoch war, wurde jüngst auf dem Portland Place von einem Sturmwind umgerissen und der Hauptmast ihrer Federn bis nach Hampstead Hill geweht“, zitiert sie die Times vom 4. Juli 1798.

Mit Vergnügen hörten die Besucher, was rauskommt, wenn Gastronomen allzu sehr auf das „zeitgemäße“ Übersetzungsprogramm des Computers vertrauen. Das hat Axel Hacke in seiner Sammlung seltsamer Gerichte auf ausländischen Speisekarten zusammengetragen. Dabei sind „gefühlter Hühnersack“ und „tapfere Kartoffeln“ noch die mildesten der kulinarischen Rätsel.

Bei Kerzenschein, Snacks und Wein genossen die Zuhörer auch Musik des Harfentrios Legno Sonoro (Alexandra Assmann, Carola Bodanowitz und Veronika Vogl) aus Mindelheim, das mit einem Repertoire von Barock und traditioneller Folklore etwa aus Irland oder Norwegen zur Stimmung beitrug.

„Zeitgemäß“ sind derzeit Texte zu Winter und Advent, also über die Tierwelt in Schnee und Kälte – von der Hirschkuh, die keinen Bock auf den Hirsch hat. Und dem Erpel, der im See festfriert, was schlimme Folgen für den hungrigen Fuchs hat. Quasi „mit spitzer Feder“ geschrieben von Friesenegger, der sich als wortgewandter Autor erwies.

Auch Weihnachtsfanatiker Theodor Storm kam zu Wort. Er schrieb nicht nur Gedichte über sein Lieblingsfest, sondern schwelgte auch in seitenlangen Briefen mit enthusiastischen Schilderungen „des schönsten Baumes in Norddeutschland“ in seiner Stube. Einen absichtlichen Kontrast zu diesem heiter-besinnlichen Rahmen bildete eine winterliche Kriegsgeschichte von Wolfgang Borchert. Und als „Running Gag“ der Veranstaltungsreihe war eine weitere Episode aus der brieflichen On-off-Beziehung von Franz Kafka und Felice Bauer zu hören. Ist es wirklich aus?

