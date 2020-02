12.02.2020

Von virtueller Wirklichkeit bis Vokabellernen

Die Bildungsregion Süd der Volkshochschule startet ins neue Semester

In einer Bildungsregion der Volkshochschule sind mehrere örtliche Volkshochschulen miteinander vernetzt, was die Zusammenarbeit leichter macht. Die Bildungsregion Süd in Schwabmünchen startet mit einem vielfältigen Angebot an Kursen ins neue Semester.

Hier eine Auswahl:

Virtual Reality bietet die Möglichkeit, nach einem interessanten und kurzweiligen Vortrag eine VR-Brille auszuprobieren und in die virtuelle Welt einzutauchen, durch den menschlichen Körper zu reisen oder mit Google Maps die Lieblingsstadt zu besuchen.

Der Microsoft-Office-Specialist-Infoabend gibt einen Überblick der Zertifizierungsmöglichkeiten und einen ersten Einblick in das Thema im Allgemeinen, praktisch wird es dann wieder im Kurs „Fit am PC _ Windows 10 und MS Office 2016“ für den Büroalltag. Ein weiteres Thema für den Berufsalltag befasst sich mit Entscheidungen, die im beruflichen Alltag gefällt werden müssen und der Fähigkeit, Nein sagen zu können.

Tipps und Tricks für Vokabellerner gibt es im Kurs „Vokabeln lernen leicht gemacht“. Es wird gezeigt, wie frustriertes Vokabelpauken in erfolgreiches Merken und Anwenden neuer Wörter verwandelt werden kann.

Welche Verträge braucht man wirklich und was passt am besten zur aktuellen Lebenssituation?

In Zusammenarbeit mit der Sozialstation gibt es den Kurs „Validation-Impulse“ für den Umgang mit verwirrten, alten Menschen.

Wer sein Fahrrad frühjahrstauglich machen möchte, ist richtig im Kurs „Einfache Reparaturen am Rad“.

Philosophisch wird es mit Ovids Dichtung, die einen Bogen spannt zwischen Narzissmus und moderner Selbstdarstellung: Schenkt sie Freude, Gewinn und persönliches Glück? Oder ist sie narzisstische Selbstverliebtheit und führt in die Trauer?

und nähere Informationen bei der Leiterin der Bildungsregion Süd Karin Frewin, Telefon 08232/9633282.

