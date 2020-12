18:30 Uhr

Vor Weihnachten hat die Tafel in Königsbrunn viel Grund zur Freude

Plus Die Tafeln haben in der Corona-Krise viel geleistet, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. In Königsbrunn freut sich die Leiterin über viel Hilfsbereitschaft.

Von Adrian Bauer

Rund um die Kirche St. Ulrich herrscht reges Treiben. An der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße werden Weihnachtsbäume verkauft, hinten tummeln sich die Helfer und die Kunden der Königsbrunner Tafel zwischen dem Gebäude und aufgestellten Bierzeltgarnituren. Die Ehrenamtler laden frisch angelieferte Waren aus dem Kleinlaster und schaffen sie ins Haus, andere bestücken Kisten und stellen sie auf die Tische, damit die Kunden sich bedienen können. Tafel-Leiterin Marianne Kowarschick freut sich über das Treiben: "Heute ist viel los. Das Wetter ist gut und es ist der letzte Ausgabetag vor Weihnachten. Danach haben wir bis zum 7. Dezember geschlossen." Bei der Königsbrunner Hilfsorganisation freut man sich über jeden Tag, an dem man in diesem verrückten Jahr halbwegs normal arbeiten kann und über die große Spendenbereitschaft von Königsbrunner Organisationen und Privatinitiativen.

Für Brigitte Holz und Norbert Krix gehört der Besuch vor Weihnachten zum guten Ton: Zweimal pro Jahr überbringen die Vorsitzende des Königsbrunner Hilfsfonds und ihr Stellvertreter der Tafel Spenden. Für 1000 Euro des Vereins haben Marianne Kowarschick und ihr Team für jeden der 170 erwachsenen Kunden passend zu Weihnachten ein Päckchen mit Leckereien geschnürt.

Der Königsbrunner Hilfsfonds unterstützt die Tafel ständig: Brigitte Holz (links) und Norbert Krix freuen sich mit Tafel-Leiterin Marianne Kowarschick über die Weihnachtspäckchen. Bild: Adrian Bauer

Vom Geld des Königsbrunner Hilfsfonds kauft die Tafel haltbare Lebensmittel

Bei den Anfragen, die den Hilfsfonds erreichen, wird normalerweise in Zusammenarbeit mit dem Sozialbüro der Stadt geprüft, ob die Adressaten tatsächlich bedürftig sind. Bei den Tafeln wird dem Hilfsfonds das Helfen erleichtert, sagt Brigitte Holz: "Hier wissen wir, dass das Geld unserer Spender vor Ort bei den richtigen Menschen ankommt." Meist werden die Spenden des Hilfsfonds und von den Caritas-Sammlungen der katholischen Pfarreiengemeinschaft aber für haltbare Lebensmittel wie Nudeln oder Reis verwendet, sagt Kowarschick: "Die bekommen wir selten von unseren Supermärkten, bei denen wir die Waren abholen."

Die Tafel-Leiterin freut sich, dass ihre Fahrer überhaupt wieder die Supermärkte anfahren dürfen. Die Caritas als Träger der Königsbrunner Einrichtung hatte die Abholungen der Lebensmittelspenden im November ausgesetzt wegen des Ansteckungsrisikos. Durch eine weitere Spende des Hilfsfonds konnte die Versorgung gesichert werden. Überhaupt hat Corona die Arbeit der Lebensmittelretter gehörig durcheinander gewirbelt. Viele der ehrenamtlichen Mitarbeiter gehören altersbedingt zur Risikogruppe. Während der ersten Infektionswelle blieb die Ausgabestelle einige Zeit geschlossen, bis sie dank der Hilfe von jüngeren Freiwilligen wieder eröffnen konnte.

Tafel-Kunden dürfen in Königsbrunn wegen Corona derzeit nicht ins Gebäude

In den kleinen Flachbau hinter der Kirche St. Ulrich dürfen die Kunden nach wie vor nicht. Sie bekommen außerhalb des Gebäudes Kisten mit Waren gebracht, die sie mitnehmen dürfen. "Anfangs haben wir Lebensmittelpakete gepackt. Da kamen aber viele Rückmeldungen, dass nicht jedem alles geschmeckt hat", sagt Marianne Kowarschick. Daher die Lösung mit den Kisten - die Kunden können beim Umpacken unerwünschte Lebensmittel aussortieren und zurückgeben. So kann das Essen an andere Kunden abgegeben werden und landet nicht im Müll.

Neben den regelmäßigen Spendern kommt vor Weihnachten aus vielen weiteren Teilen Königsbrunns Hilfe. Die Fußballer von Türk Gücu Königsbrunn haben auf einer Biertischgarnitur zahlreiche bunt verpackte Pakete aufgebaut: "Jedes Kind unserer Kunden im Alter zwischen zwei und 14 Jahren bekommt ein Geschenk", erklärt Marianne Kowarschick. Auf einem weiteren Tisch begutachten zwei Jungs weitere Spielsachen und Kleidung - die Kinder der Grundschule West haben mit Vertreterinnen des Elternbeirats gesammelt und neben Lebensmitteln auch mehrere große Kisten sowie Kinderwagen und Fahrräder abgegeben. "Da konnten wir vielen Familien eine Freunde bereiten. Gerade bei Sachspenden freut es uns, wenn die Menschen wirklich gut erhaltene Gegenstände bringen", sagt Marianne Kowarschick.

Neue Initiativen und spontane Spendenaktionen kommen der Tafel zugute

Vor Weihnachten ist traditionell das Spendenaufkommen groß. So viele freundliche Gaben wie in diesem Jahr kamen in den 15 Jahren des Bestehens der Königsbrunner Tafel aber noch nie. Das liegt an neuen Initiativen wie dem Wunschbaum, den die Königsbrunner AWO-Ortsgruppe organisiert hat. Über diese Initiative wurden Geschenke für die Senioren unter den Tafelkunden gespendet. Vom Erlös der Königsbrunner Bienenweide floss ein Anteil in die Tafelkasse, ebenso bereits im Herbst die gesparte Mehrwertsteuer des Ladens des Frischhofs.

Carolin Thanner (Mitte) und Seminarleiter Wolfgang Richter übergaben die Spende der Klasse 6 des 56. Seminars der Bereitschaftspolizei an Marianne Kowarschick. Bild: Adrian Bauer

Doch auch Spontanspender bedenken die Tafel: Die Schüler der Klasse 6 des 56. Ausbildungsseminars der Königsbrunner Bereitschaftspolizei haben unter den 24 Schülern und ihren Ausbildern gesammelt und 400 Euro an die Tafel übergeben. " Wir wollten vor Weihnachten etwas Gutes tun und eine Organisation hier in der Stadt unterstützen", sagt Carolin Thanner, die gemeinsam mit Seminarleiter Wolfgang Richter die Spende übergibt. Weil die Polizeiausbildung derzeit nur online abläuft, haben alle ihren Anteil auf ein Konto eingezahlt.

Die Mitarbeiter der Tafel freuen sich, die vielen Spenden weiterzugeben. Für sich und ihre Ehrenamtler wünscht sich Marianne Kowarschick eine ruhigere Corona-Lage im Frühjahr. Dann wird die Königsbrunner Tafel nämlich 15 Jahre alt. Und die Helfer möchten zum Jubiläum auch noch die ausgefallene gemeinsame Weihnachtsfeier genießen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen