24.09.2019

Vorbereitung auf Firmung

Neuerungen in der Pfarreiengemeinschaft

Mit der Bildung der Pfarreiengemeinschaft Bobingen wird auch sichergestellt, dass weiterhin jedes Jahr das Sakrament der Firmung gespendet wird. Gemeindereferentin Theresia Zettler kündigt an: Gefirmt werden Jugendliche aus Bobingen St. Felizitas, aus der Siedlung, Reinhartshausen und Waldberg, die in der 6. Klasse, und aus Straßberg, die in der 8. Klasse sind. Gleichzeitig gilt für alle die, schon älter sind und gefirmt werden möchten: „Herzlich willkommen!“

Die Firmvorbereitung – Gemeindereferentin Zettler ist mit Pastoralassistent Patrick Lindermüller verantwortlich – wird über ein knappes Jahr laufen, beginnend im Oktober. Der nächste Firmtermin wird im Juni 2020 sein. Ein Elternabend findet am Donnerstag, 10. Oktober, um 20 Uhr im Laurentiushaus statt. Es sind alle Eltern eingeladen, deren Kinder bisher mit Schwester Paulin unterwegs waren, sowie alle Jugendlichen, die sich neu entschieden haben, sich firmen zu lassen.

Zur Firmvorbereitung wird es ein Firmteam geben. Alle Jugendlichen, ab 14 Jahre, die darin mitmachen wollen, können sich bei Theresia Zettler melden: Telefon 9642-40 oder Handy 0172/8433954. (SZ)

