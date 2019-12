vor 19 Min.

Vorfreude auf Königsbrunns kulturellen Jahresstart

Das Königsbrunner Kulturbüro hat sein Motto für 2020 und das Programm fürs erste Quartal vorgestellt. Warum schon das Programmheft etwas besonderes ist.

Von Claudia Deeney

„Leben – Lieben – Lachen – Zusammen“, so lautet das kulturelle Jahresmotto für das kommende Jahr der Brunnenstadt. Ein spritziges Leitmotiv, dass die Bürger einladen soll, sich am kulturellen Leben in der Stadt aktiv zu beteiligen und möglichst viele der angebotenen Events zu besuchen. Und damit die Menschen einen Überblick über das vielfältige Programm bekommen, hat das Kulturbüro den Veranstaltungsflyer für die Monate Januar, Februar und März vorgestellt.

Zusammen mit Bürgermeister Franz Feigl und der stellvertretenden Leiterin der Stadtbücherei, Hildegard Häfele, erklärte die scheidende Leiterin des Kulturbüros, Ursula Off-Melcher, nicht nur die auffällige Aufmachung des ersten Leporellos 2020, sondern auch den Inhalt: „Wir wollten unser Jahresmotto ungewöhnlich darstellen und das ist uns sicher auch gelungen.“ Das stimmt, denn erst wenn alle vier Flyer im Oktober zusammengelegt werden, schließt sich der Kreis. Das lilafarbene Deckblatt enthält rechts die Anfangsbuchstaben des Mottos und links die Endbuchstaben.

Am Ende des Jahres kann man das Puzzle zusammensetzen

Wer also am Ende des Jahres alle Flyer sein Eigen nennt, kann das Puzzle zusammensetzen und wer dazu noch möglichst viele Veranstaltungen besucht, setzt das Motto auch noch optimal um. „Es ist sicher für alle etwas dabei und wir achten darauf, mit wichtigen Sportereignissen wie Fußballmeisterschaften terminlich nicht zu kollidieren“, sagt Off-Melcher.

Sie hatte in der Vergangenheit überlegt, auch andere Sportarten zu berücksichtigen, ist aber zur Erkenntnis gelangt: „Dann können wir in der Stadt keine Kultur mehr bieten. Irgendetwas findet immer zeitgleich statt.“

Geboten wird im ersten Quartal, mit Ausblick in den April, auf jeden Fall eine ganze Menge, und jeder der drei Präsentatoren hat auch ganz persönliche Favoriten. „Mein Highlight ist einmal die Ausstellung der Mittelschule Königsbrunn, das ist ein Novum“, erklärt Feigl. Und natürlich auch die Verleihung des Kultur-, sowie des Anerkennungspreises im April. Spannend auch, weil die Preisträger noch geheim sind und erst im Februar offiziell verkündet werden.

Autorin Dr. Martha Schad liest in Königsbrunn

Ursula Off-Melcher freut sich sehr auf Dr. Martha Schad, die aus ihrem Buch: „Die Päpste liebten sie – königliche Frauen in St. Peter in Rom“ lesen wird. Off-Melcher kennt die Autorin persönlich und findet nicht nur die teils verfilmten Werke von Schad beeindruckend, sondern auch den Werdegang der international bekannten Schriftstellerin. Diese habe, nachdem sie Witwe wurde, das Abitur nachgeholt, dann ein Studium durchgezogen und anschließend noch promoviert.

Bildung ist auch Bestandteil des kulturellen Lebens in der Brunnenstadt und so stellt sich die Volkshochschule auf dem Flyer ebenfalls mit ein paar Eckpunkten vor. Von Gesellschaft, Kultur und Kunst über Gesundheit, Sprachen, berufliche Bildung bis hin zu Lebensart und VHS-unterwegs reichen die Themen. Des weiteren präsentiert sich das Naturmuseum mit Informationen über die neuen Räumlichkeiten, sowie Öffnungszeiten.

Es gibt einen neuen „Bremser“ für die Buchlober

Franz Feigl ist gespannt auf die erste von drei Veranstaltungen in der Stadtbücherei wie er sagt: „Die Chance in Buch zu loben“ ist immer ein Überraschungsevent, weil man im Vorfeld nicht weiß, wer dort Bücher loben wird.“ Und Hildegard Häfele ergänzt: „Zudem tritt es ein neuer Künstler auf, um die Buchlober im zeitlich vorgegebenen Rahmen zu halten.“

Ebenfalls im März gibt es für Literaturfreunde die Autorenlesung „Das Mahnmal“ und hier könnte es für die Besucher auch etwas Unerwartetes geben, was die beziehungsweise den Verfasser Kiara Lameika angeht. Wer sehen möchte, wer sich hinter diesem Pseudonym verbirgt, sollte am besten persönlich die Lesung besuchen. Da dürfte dem ein oder anderen ein erstauntes Lächeln über die Lippen huschen.

„Das Land des Lächelns“ (Operette von Franz Lehar), bildet den Auftakt des kulturellen Reigens 2020. Das traditionelle Dreikönigskonzert ist bereits ausverkauft und Ursula Off-Melcher wünscht sich, dass auch die vielen kommenden, bereits feststehenden Events, so gut ankommen.

Einen Ausblick auf weitere Veranstaltungen, wie beispielsweise Vorträge der VHS im Infopavillion „955“ oder der erste von drei Tanzcafes im kommenden Jahr sind ebenfalls Bestandteil des Leporellos, genau wie geplante Events in der Stadtbücherei.

Alle weiteren Informationen unter www.koenigsbrunn.de/Veranstaltungen. Karten im Kulturbüro, der Stadtbücherei oder unter www.reservix.de.

