Vorfreude auf den Besuch des Star-Tenors

Assaf Kacholi ist als Mitglieder der Opernsänger-Gruppe „Adoro“ bekannt und kommt im Herbst nach Königsbrunn. Was das Team der Kleinkunstbühne noch plant.

Von Adrian Bauer

Unverhoffte Anrufe bringen manchmal sehr erfreuliche Überraschungen. Den Machern der Königsbrunner Kleinkunstbühne hat solch ein Anruf einen echten Stargast beschert: Assaf Kacholi gehört zu der bekannten Opernsänger-Formation „Adoro“, ist derzeit auf Solopfaden unterwegs und tritt nun am 8. November auch in Königsbrunn auf.

Mit dem Management des Star-Tenors hat Wolfgang Sarnowski, der Dritte Vorsitzende der Kleinkunstbühne schon zu tun, als er noch das Königsfestival organisierte. Die Agentur vertritt auch den damaligen Gast Beatrice Egli und kam nun mit dem Angebot auf die Kleinkunstbühne zu, dass Kacholi auf seiner Tour auch in die Brunnenstadt kommen möchte. Einzige Bedingung: Der Musiker wünschte sich als Auftrittsort eine Kirche oder einen Theatersaal, schon allein der Akustik wegen und, damit auch die Optik der Örtlichkeit zur Musik passt.

Die Kirche St. Johannes wird zum Konzertsaal für Assaf Kacholi

Vereinschef Sven Hertel, Stellvertreter Georg Merkel und Wolfgang Sarnowski setzen sich mit der evangelischen Gemeinde in Verbindung und konnten die Kirche St. Johannes zum passenden Zeitpunkt als Veranstaltungsort organisieren. Dort wird Assaf Kacholi unterstützt von einem Live-Pianisten unter anderem Lieder von seiner Solo-CD „Amore“ vorstellen. Im Repertoire hat er neben klassischen Stücken auch Musical-Werke und einige Überraschungen, sagt Sven Hertel: „Er hat viele Pop-Songs klassisch interpretiert.“ Die Macher der Kleinkunstbühne freuen sich auf den prominenten Gast, der mit „Adoro“ schon 15 Alben auf den Markt gebracht hat.

Neben den Vorbereitungen auf den normalen Saisonstart der Kleinkunstbühne arbeitet das Team auch weiter an dem zweiten Großprojekt des Jahres. Ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag möchte man in den Räumen in der Zeppelinstraße im Gewerbegebiet Süd eine Dinnershow anbieten (wir berichteten). Zu einem Menü, das der bekannte Augsburger Koch Washington Rojas zubereitet, gibt es Darbietungen von verschiedenen Artisten: ein Handakrobat, ein Pole-Dance-Künstlerin, eine Reifenakrobatin und ein Magier zeigen zwischen den Gängen ihre Künste. Moderiert wird der Abend von der in der Region bestens bekannten Travestie-Künstlerin Madame Divot, für die Musik sorgen mit Natalie Rohrer und Patrick Zech zwei einheimische Künstler, die unter anderem als Lehrer an der Königsbrunner Musikschule bekannt sind.

Königsbrunner wollen gemütliche Alternativen zu den großen Anbietern in Augsburg bieten

Damit versucht sich die Kleinkunstbühne in einem Markt, in dem in Augsburg mit Alfons Schuhbeck und Chris Kolonko zwei sehr bekannte Namen tätig sind. Dass man damit ein gewisses Risiko eingeht, ist den drei Vorsitzenden klar: „Wir haben im vergangenen Jahr angefangen, uns ernsthaft mit dem Projekt zu befassen und sind zu dem Entschluss gekommen: Wir wollen das probieren“, sagt Georg Merkel. Bei den Künstlern habe man eine gute Mischung gefunden, sagt Sven Hertel: „Wir hatten auch über eine reine Zaubershow nachgedacht, waren uns aber schnell einig, dass wir verschiedene Vorlieben bedienen wollen. Und das ist gelungen.“

54 Dinnergäste finden an den Showabenden in den Räumen Platz, sagt Wolfgang Sarnowski: „Wir wollten es gemütlich halten. Zudem brauchen die Künstler für ihre Shows ja auch Platz.“ Die Reifenakrobatin und die Poledancerin gehen mit ihren Nummern ja auch in die Höhe. Neben dem Raum für die Bühne werden beheizte Loungezelte aufgestellt. Das Team der Kleinkunstbühne wird jeden Abend mit zehn bis 15 Helfern für den Service und die Bewirtung der Bar sorgen. Eine Verlängerung über die drei Tage, 26., 27. und 28. Dezember, hinaus werde es nicht geben, sagt Sven Hertel: „Andere machen große Silvesterpartys, aber das ist in unseren Räumen dann nicht mehr darstellbar.“

Karten für den Auftritt von Assaf Kacholi gibt es zum Preis von 24,80 Euro im Internet unter kleinkunstbühne-koenigsbrunn.de, bei der Kleinkunstbühne unter der Telefonnummer 08231/609429, im Fitz-Fitnessstudio in der Junkerstraße 15A und bei Edeka Toth im Rosenpark.

Mehr Informationen zu den Dinnershows und Tickets bekommen Sie im Internet unter

www.dinnershow-koenigsbrunn.de

