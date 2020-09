vor 50 Min.

Vorfreude trotz Maskenpflicht an den Schulen – und ein wenig Bauchgrummeln

Plus An den weiterführenden Schulen herrscht ab Dienstag Maskenpflicht. Wie sich das Gymnasium in Schwabmünchen und die Realschule in Bobingen darauf vorbereiten.

Von Reinhold Radloff und Norbert Staub

Mitten in den Vorbereitungen auf ein erneut schwieriges Schuljahr steckt das Leonhard-Wagner-Gymnasium (LWG) Schwabmünchen. Schwierig vor allem wegen der Probleme, die die Corona-Pandemie mit sich bringt. Trotz der vielen besonderen Regelungen ist der Schulleitung anzumerken, dass sie sich auf das Schuljahr freut.

Besonders harte Hygienevorgaben prägen gleich mal die ersten Schultage: Maskenpflicht für die ersten neun Tage, verordnet durch das Kultusministerium, für alle Schüler und Lehrer, auch während des Unterrichts. „Ich kann die Entscheidung nachvollziehen. Sie wird sicherlich die erhoffte Pufferwirkung erzielen“, so Schulleiter Alexander Pfaffendorf, der natürlich lieber ohne Maske unterrichten würde, denn „dem Schüler geht unter anderem die Mimik des Lehrers verloren“. Notwendig ist die Maskenpflicht auch deshalb, weil der Mindestabstand in keinem der Klassenräume bei durchschnittlich 25 Schülern pro Klasse einhaltbar ist. Achten wird die Schulleitung auch darauf, dass möglichst wenig Durchmischung der Schüler stattfindet, was besonders beim Kursprogramm in der Oberstufe schwierig wird.

Besonderes Augenmerk auf die Belüftung in Klassenzimmern

Besonderes Augenmerk gilt unter anderem der möglichst guten Luft in den Räumen. „Die Lüftungsanlagen, unter anderem in der Turnhalle, wurden vom Landratsamt überprüft und für in Ordnung befunden. In den Klassenräumen setzen wir auf starke Durchlüftung durch die Fenster, spätestens nach jeder Unterrichtsstunde“, so der Schulleiter.

Um den Schulbetrieb zu entzerren, hat das LWG schon seit Jahren zwei Unterrichtsanfangszeiten. Auch die Pausen werden für einzelne Klassen versetzt begonnen und beendet, um den Kontakt unter anderem auf den Gängen so gering wie möglich zu halten.

Trotz aller Regelungen: Besondere Angebote wie Orchester, Chor, Theater und Sport wird es geben, natürlich mit speziellen Hygienekonzepten. „Veranstaltungen dazu sind vorstellbar, und können sogar besonders reizvoll sein“, so der Oberstudiendirektor. Der allerdings darauf hinweist, dass alle Schulfahrten nach Maßgabe des Kultusministeriums bis einschließlich Januar abgesagt sind. „Das tut uns sehr leid. Vielleicht können wir ja wenigstens die Skikurse im Februar und März durchziehen, betonte Pfaffendorf, der auch offizieller Hygienebeauftragter ist.

Schüler werden gestaffelt empfangen

Besonders viele Gedanken machte sich die Schulleitung um den ersten Schultag am Dienstag. „Wir werden die Schüler gestaffelt empfangen, und zwar die Fünftklässler um 8 Uhr und um 8.45 Uhr in den Sporthallen und in der Mensa, die Q11 in der Sport- und die Q12 in der Stadthalle zu einem späteren Zeitpunkt.

Corona und der Schulanfang nach den Ferien: Wie bereiten sich Schulen darauf vor? Bild: Marcus Merk

Warum die Corona-Tests an den Lehrern erst am Montag durchgeführt werden, erklärte der Oberstudiendirektor so: „Wir wollten möglichst viele Lehrer erreichen. Zur Sicherheit erfolgt ein zweiter Test bis 24. September.“ Und wie die Schule mit eventuellen Maskenverweigerern umgeht? „Das wird es nicht geben“, ist sich Pfaffendorf sicher, der betonte: „Lehrer, Schüler, die ganze Schulfamilie, wir freuen uns alle auf den Regelunterricht, der so wichtig ist, auch für das Sozialverhalten.“

Maskenpflicht in Schulen sorgt für Bauchgrummeln

In der Bobinger Realschule, an der 600 Schüler unterrichtet werden, hofft man darauf, dass die Maskenpflicht tatsächlich nur für die ersten Tage gilt. „Ich habe da schon ein wenig Bauchgrummeln. Das wird nicht so einfach, wenn die Kinder und Jugendlichen den ganzen Vormittag und teilweise auch am Nachmittag die Masken tragen müssen. Die paar Tage wird es schon gehen, und danach ist es dann hoffentlich vorbei mit der Maskenpflicht“, sagt Schulleiter Dirk Hampel. Zwei Ganztagsklassen gibt es in Bobingen, in denen bis 15.30 Uhr unterrichtet wird.

Ein weiteres Problem sieht der Schulleiter darin, dass sich die Räume schnell aufheizen, wenn es wieder warm werden sollte. Im Altbau der Realschule haben nur die Fachräume für Physik, Chemie und Biologie Abluftanlagen, die für Frischluft sorgen. „In den übrigen 20 Räumen im Altbau müssen wir dann regelmäßig die Fenster öffnen“, so Hampel. Im Neubau mit sechs Klassenzimmern gibt es eine Belüftungsanlage.

Das neue Schuljahr in Bayern startet mit einer Maskenpflicht für die Schülerinnen und Schüler – zumindest in den ersten Tagen. Später sollen die Schulen selbst entscheiden, ob die Masken auch im Unterricht weitergetragen werden müssen. Bild: Marcus Merk

Dirk Hampel befürchtet auch, dass es dem einen oder anderen unter der Maske schlecht werden könnte. „Dann müssen wir uns überlegen, was wir mit denjenigen machen.“ Er geht davon aus, dass in den Pausen keine Masken getragen werden müssen: „Die Schüler müssen ja auch die Möglichkeit haben, etwas zu essen und zu trinken.“ Hampel hofft, dass es keine Probleme mit Kindern und Jugendlichen geben wird, die sich weigern, eine Maske zu tragen: „Es gab bislang auch kritische Stimmen aus der Elternschaft, aber bisher konnten wir in Gesprächen immer eine Lösung finden.“

Wie geht es im Musik- und Sportunterricht weiter?

Noch unklar ist, wie es im Sport- und Musikunterricht weitergeht: „Mein jetziger Stand ist, dass Sportunterricht ohne Maske stattfinden kann, Duschen danach aber nicht möglich ist. Für den Musikunterricht gilt eine Desinfektionspflicht, wenn Instrumente gespielt werden und wenn gesungen wird, sollen zwei Meter Abstand gehalten werden. Am Mittwoch haben wir eine Videokonferenz mit der Schulaufsicht, und da wird dann wohl geklärt, ob und wie Sport- und Musikunterricht stattfinden kann.“

Ebenfalls am heutigen Mittwoch haben die Lehrer die Möglichkeit, sich in einer Reihenuntersuchung auf Corona testen zu lassen. „Viele Kollegen haben aber den Test nach der Rückkehr aus dem Urlaub oder beim Hausarzt gemacht“, so Dirk Hampel.

Lesen Sie auch:

Themen folgen