21:06 Uhr

Vorsitzender als Rockstar und Grillmeister

Der Chef am Grill: Am Sonntag folgte dann für Guido Blätz der Wechsel von der Bühne an den Grillrost

Beim Hiltenfinger Dorffest war die Laune gut. Wie Musikerchef Guido Blätz seine Vielseitigkeit bewies.

Von Christian Kruppe

Drei Tage Party war in Hiltenfingen angesagt, denn der Musikverein lud ins Festzelt zum Dorffest. Gerade am Sonntag, als schon ab 11 Uhr im Zelt direkt neben dem Feuerwehrhaus der Festbetrieb losging, strömten die Besucher in großer Zahl und sorgten für volle Bierbänke. Gut unterhalten von der Musikvereinigung Immel-stetten-Mittelneufnach genossen die Besucher die Leckereien aus der Zeltküchen. Mitten in dieser schwitzte ein besonderer Helfer: Guido Blätz, der Vorsitzende des Musikvereins. „Es ist kurzfristig wer ausgefallen, nun steh ich am Grill“, erklärt er lachend. Und schwitzend. Denn der Grill steht am offenen Südende des Zeltes, schön in der Sonne. Doch das macht Blätz nichts aus. Gekonnt grillt er Wurst um Wurst. Das war aber nicht die einzige besondere Rolle, die Guido Blätz am Hiltenfinger Dorffestwochenende einnehmen durfte.

Bereits am Freitag sorgten die Rocker der Band Village für einen extravaganten Auftritt des vielseitigen Musikers. Der Blasmusiker versucht sich seit Längerem an der Mandoline, ein Umstand, der den Rockern von Village zu Ohren gekommen ist. Die baten Guido Blätz kurzerhand auf die Bühne, um ein Stück mit ihnen zu spielen. Dabei hielt der Blasmusiker gut mit und zeigte sogar, dass er auch als Rocker eine gute Figur macht.

Im Gegensatz zum Sonntag waren am Freitag und Samstag durchaus ein paar Besucher mehr drin. Doch das machte der guten Stimmung keinen Abbruch. Zum Auftakt sorgten die Rocker von Village, dass das Zelt bebte. Die Jungs aus den Stauden zählen wohl zu dem besten, was die Region in Sachen Coverrock zu bieten hat. Kein Wunder, das nicht nur das Zelt bebte. Village heizte dem Dorffestwochenende richtig ein. Am Samstag folgte dann mit den Muckasäck. Die Allgäuer zeigten, wie gut es klingen kann, Blasinstrumente auf moderne Musik treffen. Zum Beginn noch mit traditioneller Blasmusik zum Aufwärmen wurden die 13 Musiker immer flotter. Schnell standen die Ersten auf den Bierbänken und feierten gut gelaunt mit. Guido Blätz war trotz des nicht vollen Zelts an den beiden Abenden zufrieden. „Die Besucherzahl ist in Ordnung. Wichtig ist dass die Stimmung gut ist und die Leute Spaß haben“, erklärt er. Und dieser Wunsch wurde ihn erfüllt. Am Freitag waren es eher die Rockfans, zum Teil auch schon weit jenseits der 30, die zusammen mit Village feierten. Am Samstag war das Publikum deutlich jünger und statt in Jeans in schicker Lederhose oder feschem Dirndl gekleidet. Der guten Laune tat das dank der Muckasäck keinen Abbruch. Familiärer war der Sonntag. Alt und Jung trafen sich zum gemütlichen Beisammensein und ließen sich erstens von der Immelstetter Blasmusik und am Nachmittag dann vom Hiltenfinger Nachwuchs gut unterhalten.

Themen Folgen