vor 40 Min.

Vorspiel und Casting

Das Lech-Wertach-Orchester veranstaltet ein Vorspielen in Großaitingen.

Lech-Wertach-Orchester fördert junge Talente

Wer im Lech-Wertach-Orchester mitspielen möchte, kann beim Vorspielen zeigen, was er kann: Am Freitag, 4. Mai, ab 17 Uhr findet im Gemeindesaal in Großaitingen (Reinhardshofer Straße 58) das Vorspiel zur Mitgliedschaft beim Lech-Wertach-Orchester statt.

Musiker aller Instrumentengattungen zwischen 14 und 25 Jahren können sich über den Verein zur Förderung junger Talente im Begegnungsland bei Projektleiter Robert Dölle (0821/606199) oder beim Dirigenten Wolfgang Scherer (wolfgangscherer1@gmx.net) bewerben.

Das Orchester probt projektbezogen etwa sechs Mal im Jahr vor Aufführungen. Jährlich wird eine drei- bis fünftägige Reise unternommen, wie 2013 und 2015 bei Konzertreisen auf die Insel Rab und Benefizreisen 2016 nach Berlin, 2017 nach Hamburg und im Oktober 2018 nach Köln mit Konzerten in großen sozialen Einrichtungen und Krankenhäusern, wie der Jugendpsychiatrie der Charité in Berlin.

Wichtiger Schwerpunkt ist auch das gesellige Miteinander: Vor jeder Probe sponsert der Trägerverein ein gemeinsames Frühstück. Konzertreisen erfolgen auch mit der Bahn. Dazu finden drei bis vier regelmäßige Konzerte im Jahr statt: im Parktheater im Kurhaus Göggingen im Frühjahr, ein Kirchenkonzert in Klosterlechfeld oder in der Wieskirche im Sommer, zwei Konzerte junger Talente in Schwabmünchen im Herbst.

Kammermusikgruppen mit Mitgliedern des Orchesters sind zur Umrahmung von Veranstaltungen des Begegnungslandes, des Landkreises Augsburg, des Bezirks Schwaben, der Bayerischen Staatsregierung und der Bundesregierung eingeladen worden – so bei Horst Seehofer und Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Grundsätzlich wird bei allen Aktionen auf die Termine der Mitwirkenden in Schule, Studium, Ausbildung, Arbeit und anderen (Musik-)Vereinen große Rücksicht genommen. Das Orchester ist mit seinen Auftrittsensembles stilistisch und personell sehr flexibel.

