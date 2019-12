vor 26 Min.

Vorstand bleibt fast unverändert

Soldaten- und Veteranenverein Gennach hat einen neuen stellvertretenden Vorsitzenden

Von Hieronymus Schneider

In der Gennacher Dorfstub berichtete der Vorsitzende Manfred Scherbaum knapp 30 Mitglieder zur 119. Generalversammlung des Soldaten- und Veteranenvereins über die wichtigsten Aktivitäten in diesem Jahr: So wurde das Archiv über das Schicksal aller Kriegsteilnehmer zusammen mit dem Gemeindearchivar Wendelin Hämmerle auf den neuesten Stand gebracht.

Nach den Baumfällungen der alten Linden wurde die Neuanpflanzung am Kriegerdenkmal eine größere Gemeinschaftsaktion. „Die Notwendigkeit der Fällung wurde nicht von jedem im Dorf eingesehen, doch jetzt wächst wieder etwas Neues gleichmäßig nach“, warb Scherbaum um Verständnis. Die Teilnahme an den Wallfahrten in Scheppach und Klosterlechfeld gehören zum Standardprogramm des Vereinsjahres. Eine Ausnahme war der Besuch des Bezirksmusikfestes in Rammingen mit Festumzug und Einzug mit Fahnenschwenken ins Bierzelt. Der Vereinsausflug wurde mit dem Langerringer Nachbarverein nach Bregenz durchgeführt. Das Weinfest war nicht so gut besucht, dafür fanden die sonntäglichen Abendtreffpunkte in der Dorfstub regen Zulauf. Die Sammlung für den Volksbund der Kriegsgräberfürsorge und die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag schlossen das Vereinsjahr ab. Der Verein hat derzeit 92 Mitglieder, davon haben 34 Bundeswehrdienstzeiten hinter sich oder sind noch aktive Soldaten. Mit Niklas Jäger wurde ein neues Mitglied aufgenommen.

Kassier Anton Hämmerle berichtete, dass das gesamte Vereinsvermögen 6178 Euro beträgt und ein Gewinn von etwas über 2000 Euro ausgewiesen wurde. Die Haussammlung für den Volksbund Kriegsgräberfürsorge ergab rund 850 Euro.

Bei den Neuwahlen gab es nur eine Veränderung. Thomas Fischer und Herbert Fischer tauschten die Positionen. Damit sieht der Vorstand für die nächsten drei Jahre so aus: Vorsitzender Manfred Scherbaum, Stellvertreter Herbert Fischer, Schriftführer und Kassier Anton Hämmerle, Beisitzer Markus Ruf, Thomas Fischer, Meinrad Fendt und Hans Götz.

Das nächste Ereignis steht bevor. Am vierten Adventssonntag gibt es eine Gennacher Dorfweihnacht mit lebender Krippe an der Dorfstub. Die Generalversammlung wurde mit einem interessanten Vortrag von Thomas Fischer über seinen Auslandseinsatz als S6-Offizier beim Stützpunkt Niamey im Niger zur Unterstützung der französischen Armee bei deren Nato-Einsatz in Mali abgeschlossen. (rony)

