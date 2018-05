vor 23 Min.

Vortrag über Datenschutz

Über die EU-Datenschutz-Grundverordnung und ihre Auswirkungen informiert der Experte Dr. Klaus Rederer heute bei einem Vortrag der Grünen in Königsbrunn.

Einen anerkannten Fachmann in Sachen Datenschutz konnten die GRÜNEN Königsbrunn für einen hochkarätigen Vortrag am heutigen Montag, den 28.05.2018 in Königsbrunn gewinnen. Dr. Klaus Rederer ist zertifizierter Datenschutzbeauftragter, Datenschutzauditor und seit 2017 von der Deutschen Sachverständigengesellschaft anerkannter Datenschutz-Sachverständiger. Er informiert ab 19.30 Uhr im Gemeinschaftsraum der Wohnanlage Generationenpark, Dietrich-Bonhoeffer-Str. 40 in Königsbrunn zu den Auswirkungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Diese trat am 25. Mai in Kraft und sorgt für viel Verunsicherung.

Dr. Klaus Rederer klärt auf und gibt praktische Tipps zur Umsetzung in kleineren Betrieben und Vereinen. Die DSGVO ist ein mächtiger und notwendiger Schutz unserer Bürgerrechte. Sie sorgt aber bei denen, die sie umsetzen müssen, für Ärger und Aufwand. Dr. Rederer zeigt auf, wie wir als Verbraucher besser geschützt werden, aber auch, wie man als "Verantwortlicher" die DSGVO so umsetzen kann, dass der Aufwand überschaubar bleibt.

Der Einritt ist frei. Im Anschluss steht der Referent auch noch für Fragen zur Verfügung. (SZ)

Themen Folgen