Vortrag über jüdische Märchen: Hexen, Prinzessinnen und fromme Rabbis

Der erste Vortrag in der Reihe Königsbrunner Campus befasst sich mit jüdischen Märchen in deutscher Sprache. Ihre Geschichte endet in Verfolgung und Ermordung.

Von Claudia Deeney

„Es gab (war) einmal jüdische Märchen in deutscher Sprache“! Ob wir ihren interessanten Vortrag so einfach zusammenfassen können, diese Frage bejaht Dr. Theresia Dingelmaier ganz zum Schluss ihrer Ausführungen. Dass die Zuhörer den Ausflug in die „Vergessenen Märchenwelten“ aufmerksam verfolgt haben, bewiesen die zahlreich gestellten Fragen an die Referentin.

Wer sich vom Titel „Vergessene Märchenwelten“ hatte verführen lassen, trotz der Corona-Auflagen zu kommen, wurde sehr schnell dahingehend belehrt, dass die Ergänzung: „Auf der Spur des deutschsprachigen-jüdischen Märchens“ im Fokus stand. Dr. Theresia Dingelmaier ließ ihr Publikum teilhaben an den Ergebnissen ihrer Forschung zu ihrer Dissertation im Jahr 2018. Ihre Suche führte sie hauptsächlich durch Archive, nicht nur in Deutschland, sondern unter anderem auch in Israel. „Jüdische Märchen wurden kaum wahrgenommen in der deutschen Literatur“, so lautete eine von Dinglmaiers Erkenntnissen.

Mit Preisausschreiben nach jüdischen Märchenautoren gesucht

1904 erschien in der Jüdischen Rundschau des Herausgebers Dr. Heinrich Loewe, ein Text von ihm: „Was hat aber die Judenheit und das Judentum auf diesem Gebiet – gemeint ist eine Kinder- und Jugendliteratur – geleistet? Wir müssen mit Beschämung uns tieftraurig eingestehen, dass uns ein Märchenbuch mit jüdischem Milieu fehlt, und dass uns die ganze große Jugendliteratur, wie wir sie bei andern Nationen immer weiter wachsen und blühen sehen, vollkommen fehlt“.

Deshalb wurde 1905 ein Preisausschreiben ausgelobt, das zur Schaffung von jüdischen Märchen aufrief. Auf dieses Preisausschreiben stieß Theresia Dingelmaier und begann daraufhin zu untersuchen, welche jüdischen Märchen es im deutschen Sprachraum gab. Und wurde fündig. Erste Märchensammlungen sind einmal Wolf Pascheles` „Gallerie der Sippurim“ (1847) und Abraham Tendlaus „Fellmeiers Abende“ (1856). Letztgenannter schrieb als Vorwort: „Jeden Abend, besonders am Samstag-Abend, saß der muntere Kreis der kleinen Zuhörer und Zuhörinnen um den schon ziemlich bejahrten, gutmüthigen Mann und horchte auf den gemüthlichen Erzähler“.

Königsbrunner fragen nach den jüdischen Märchengestalten

Klingt für die meisten Zuhörer typisch für die damalige Zeit. Jüdisch oder nicht, wo seien denn die Unterschiede und welche Gestalten gäbe es bei jüdischen Märchen, wollten gleich mehrere Anwesende wissen. „Tatsächlich gibt es auch in jüdischen Märchen Hexen, Prinzessinnen, Zauberer, sprechende Tiere und Frösche, die aber nicht mit Küssen in Prinzen verwandelt werden. Es gibt Naturgeister die im Meer leben und auf ihre Erlösung durch die Liebe eines Mädchens warten“, gibt Dingelmaier ein paar Beispiele zum Besten.

Dass der Märchenheld ein frommer Rabbi ist, gehört zu den Unterschieden, genauso was das jeweilige Märchen gesellschaftlich bewirken soll. So gliedern sich die jüdischen Märchen vielfältig in Untergruppen auf, wie die 32-jährige Referentin erklärt: „Märchen der Postakkulturation (Anpassungsprozess an die deutsche Kultur), Märchen der „admonitio judaica (Zugehörigkeit zur jüdischen Identität“), Zionistische Kindermärchen (nationalistische Ideologie eines jüdischen Nationalstaates) und "Märchen als Lebenshilfe unter nationalsozialistischer Herrschaft“.

Geschichte der jüdischen Märchen endet in Verfolgung und Ermordung

Letztgenannte sollten helfen die entsetzliche Zeit zwischen 1933 und 1945 für jüdische Kinder erträglicher zu machen und ihnen Mut zu vermitteln. Die Nationalsozialisten beendeten denn auch den regelrechten Boom jüdischer Märchenbücher in deutscher Sprache durch das Verbrennen der Werke. Und beließen es dabei nicht, wie wir heute wissen. Ein ganzes Volk wurde Opfer des Holocausts. Auch die jüdische Märchenverfasserin und Kinderbuchautorin der bekannten „Nesthäkchenreihe“ entging dem Holocaust nicht. Else Ury wurde am 13. Januar 1943 im Konzentrationslager Ausschwitz ermordet.

Das Nesthäkchen von Else Ury gehört zu den bekannteren Märchen. Kaum jemand weiß, dass die Autorin eine jüdisch deutsche Schriftstellerin war und im Konzentrationslager Ausschwitz ermordet wurde. Bild: Claudia Deeney

Die letzten deutschsprachigen jüdischen Märchen seien von 1938, danach wurden jüdische Verleger oder Autoren verfolgt oder umgebracht. „Nur von Ludwig Strauss (1892 geboren in Aachen /1953 gestorben in Jerusalem) wurden 1982 noch einmal die Märchen in deutscher Sprache herausgebracht, ohne Erwähnung seiner jüdischen Geschichte“, sagte die Referentin. Kein glückliches Ende für jüdische Märchen in deutscher Sprache.

