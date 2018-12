09:30 Uhr

Vorweihnachtliches Flair in Klosterlechfeld

In den Adventswochen geht es auf dem Markt in Klosterlechfeld besonders gemütlich zu.

Von Hieronymus Schneider

Der kleine Wochenmarkt am malerischen Franziskanerplatz vor der Wallfahrtskirche Maria Hilf gibt sich in den Adventswochen immer ein vorweihnachtliches Flair.

Wie jede Woche gibt es Wurst- und Fleischwaren aus dem rollenden Metzgerladen von Josef Hafner aus Waidhofen und frisches regionales Gemüse aus dem Eigenbau der Inninger Gärtnerei Koch-Hagenbusch. Doch beim Adventswochenmarkt sorgen die Imker und der Trachten- und Volkstanzverein des Lechfelds für wärmende Getränke und heiße Würstchen.

Das Angebot geht weit über den Honig hinaus

Schon ab acht Uhr bauen die drei Klosterlechfelder Imker, Holger Venghaus, Friedrich Kaulke und Siegfried Welzmiller, ihren Stand auf. Vier Sorten Honig vom Blüten- über den Sommer-, Linden- und Waldhonig werden in mehreren Gläserreihen aufgetischt. Doch ihr Angebot geht weit über den Honig hinaus. „Die Bienen liefern uns auch Gesundheitsprodukte, mit denen sie zwei Eiszeiten überleben konnten“, sagt Siegfried Welzmiller.

Eines davon sind Blütenpollen, eine Ernährungsgrundlage des Bienenvolks, die auch für Menschen eine hochwertige, natürliche Nahrungsergänzung sein kann. Ein natürliches Antibiotikum ist Propolis, das aus dem von den Bienen gesammelten Baumharzen gewonnen und in flüssiger Form in kleinen Dosierungen angewandt wird. Die Bienen dichten mit dem Harz verschiedener Baumarten ihre Stöcke ab und schützen sich so vor Schädlingen. Das Kittharz wirkt gegen Viren und Bakterien und hält so das Bienenvolk gesund. „Seit ich jeden Abend einige Tropfen Propolis einnehme, habe ich keine Erkältung mehr gehabt“, sagt Holger Venghaus.

Heißer Met erwärmt die ersten Marktbesucher

Neben den kleinen Fläschchen liegen Honigbonbons, Salben und Seifen aus Bienenwachs auf der Ladentheke in der Imkerbude. Bald schon dampft der heiße Met aus dem Kocher, der die ersten Marktbesucher erwärmt. Dieses uralte Getränk der Naturvölker aus Honig, Wasser und Hefe entfaltet in dreimonatiger Gärung seine dezente alkoholische Wirkung. Auf der anderen Seite der Theke gibt es heißen Apfelsaft und Glühwein oder Kinderpunsch.

Gegenüber brutzeln Erika Ortlieb, Elfriede Graalheer und das Ehepaar Edelgard und Herbert Friedrich vom Trachten- und Volkstanzverein rote und weiße Bratwürste. Die Arbeiter des Klosterlechfelder Bauhofs mit ihrem Chef Erwin Mayer sind dankbar für eine Stärkung, bevor sie zu ihrer Arbeit ausrücken.

Bald darauf trifft die Senioren-Walking-Gruppe der Turnabteilung des TSV Klosterlechfeld ein. Nach ihrer wöchentlichen vier Kilometer langen Morgenwanderung freuen sich die sechs Damen und zwei Herren mit der Führerin Sonja Remmelmair besonders auf eine Aufwärmung mit anregenden Getränken.

So ist der Adventswochenmarkt eine Gelegenheit, beim Einkauf mal etwas länger zu verweilen und bei musikalischer Untermalung, die Rudi Henkel über seine Lautsprecherbox über den Franziskanerplatz verbreitet, gemütlich zu plaudern. Kurz vor Mittag unterbricht auch noch Bürgermeister Rudolf Schneider seine Amtsgeschäfte, begrüßt die Händler und Besucher und gönnt sich auch eine Bratwurst und ein wärmendes Getränk.

