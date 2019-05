00:33 Uhr

Wärmflasche mit spezieller Funktion

Gerlinde Sichert erhält den Preis für ihre Gegenwartsgeschichte

Am Freitag, 22. März, haben wir eine Führung im Lechfeldmuseum durch die Zeitbörse bekommen. Was mich da besonders beeindruckt hat, war die kupferne Wärmflasche mit dem Loch! „Was hat denn das Loch für eine Bedeutung?“, fragte ich Frau Deeney – Was hat es mit dem Loch auf sich! Man hat da früher die Babyflasche gewärmt – finde ich ja super!

Mit circa 6 Jahren habe ich zu Weihnachten von meiner Oma eine kupferne Wärmflasche bekommen – allerdings ohne Loch. Die habe ich in meiner Kindheit sehr geschätzt und die hat mich auch immer wunderbar gewärmt. Noch heute habe ich die Wärmflasche auf meinem Bauernschrank stehen.

