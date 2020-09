vor 54 Min.

Wald mit Zukunft

Wie der Wald vor Ort mit dem Klimawandel klarkommt

Eine informative Waldspazierfahrt per Fahrrad haben die Grünen in Schwabmünchen organisiert. Hubert Meßmer vom zuständigen Amt für Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Ernährung, der Forstrevierleiter in Schwabmünchen, Robert Boyda und Ulrich Sommer als Forstarbeiter der Stadt Schwabmünchen gaben dem interessierten Zuschauerkreis viel Wissenswertes über den Zustand des örtlichen Waldes weiter. Anhand mehrerer Anschauungsbeispiele legten sie dar, wie problematisch die zu erwartende Temperaturerhöhung von rund zwei Grad und die Verknappung der Regenmenge sich auswirken werden.

Da die bayerischen Wälder wichtige Verbündete im Kampf gegen die Klimaerhitzung sind und ein erheblicher Teil davon in öffentlicher Hand sind, liegt es auch an den Kommunen, die Wälder fit für die Zukunft zu machen. Die Verantwortlichen reagieren bereits seit geraumer Zeit auf diesen Trend, indem mehr auf robusten Mischwald und hitzeverträgliche Baumsorten gesetzt wird, um sicherzustellen, dass der Baumbestand in Bayern weiterhin so gut wie bisher erhalten bleibt.

Besonders interessant für die rund 20 Teilnehmer der Veranstaltung war ein Zwischenstopp nahe der Mittelstetter Holzbrücke. Dort mussten einige Eschen gefällt werden, da sie vom Eschenpilz befallen waren und so die Verkehrssicherheit auf dem angrenzenden Weg gefährdeten. Hier arbeitet die Forstwirtschaft eng mit Vertretern der Imkerei zusammen, um dieses Gebiet möglichst bienenfreundlich mit entsprechenden Sträuchern aufzuforsten.

