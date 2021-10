Läufer räumen bei Kreismeisterschaften ab

Bei den Kreiswaldlaufmeisterschaften in Wehringen zeigten die Läufer aus der Region gute Leistungen.

Rund 100 vorwiegend junge Läuferinnen und Läufer zog es am vergangenen Sonntag zu den Kreiswaldlaufmeisterschaften für Mittel- und Nordschwaben nach Straßberg. Erst im dritten Versuch konnte die LG Wehringen die seit 2020 geplanten Meisterschaften durchführen. Zweimal war die Latte der Corona-Bestimmungen zu hoch. Für die vielen Buben und Mädchen diverser Vereine wurde dieser Sonntagvormittag mit ihren Trainern, Eltern und Geschwistern zu einem leichtathletischen Familienfest. Enttäuschend war die schwache Teilnehmerzahl bei den Erwachsenen.

Natürlich war die Veranstaltung auch für die Nachwuchsathleten der hiesigen Leichtathletikvereine eine gute Gelegenheit, ein letztes Mal im Jahr 2021 ihren Trainingsfleiß in Meistertitel umzumünzen. Mit enormer Begeisterung und zumeist zu hohem Anfangstempo rannten die Kinder auf einem Rundkurs von rund 1,3 Kilometern.

Wehringer erfolgreich

Schon bei den allerkleinsten Läuferinnen und Läufern stachen zwei Talente besonders heraus: Hanna Huber (LG Reischenau-Zusamtal) und Gabriel Mittelbach (SpVGG Auerbach/Streitheim) erreichten mit sehr großem Abstand vor der Konkurrenz das Ziel. Die Titel in der Mannschaftswertung U10 holten sich sowohl bei den Buben (Benedikt Reis, Valerio Gremes, Elias Ziegler) als auch bei den Mädchen (Sarah Keller, Magdalena Steidle, Julia Schuster) die Leichtathleten der LG Wehringen. Leah Henshaw aus Straßberg im Trikot der LG Wehringen wurde dieses Jahr schon Landkreismeisterin über 800 Meter. Da hatten natürlich auf der heimischen Trainingsrunde gegen Leah 15 Konkurrentinnen keine Chance. Bei der Siegerehrung standen neben Leah auch noch Anna Deuringer und Emma Ziegler aus Wehringen auf dem Siegerpodest.

Die aktuelle Leistungsdichte des Wehringer Nachwuchses um Trainerin Sabine Deuringer wurde dann auch noch durch den Sieg von Valerie Sager in der Klasse der 12- und 13-jährigen Mädchen deutlich. Regina Brandl (TSV Bobingen) heißt die Kreismeisterin im Waldlauf 2021 in der Altersklasse W14. Im Wettbewerb der Frauen gab es nur drei Teilnehmerinnen. In der Altersklasse W45 ist Silke Meisenheimer aus Schwabmünchen Kreismeisterin. Überschaubar war auch das Läuferfeld im abschließenden Langstreckenlauf über sechs Runden. In der M60 errang Franz Hiemer aus Schwabmünchen mit einer Zeit von 37:17 Minuten über rund acht Kilometer den Titel in der M60 und in der M65 fiel der Klassensieg an Leopold Hafner aus Bobingen.

Der Langstreckenlauf der Männer hatte ein Highlight besonderer Art: Außer Konkurrenz lief mit über 400 Meter Vorsprung Isabel Appelt souverän dem Feld voraus. Die Ulmer Kriminalpolizistin konnte mit diesem Leistungstest auf Wehringer Boden ihre Form für die in zwei Wochen in Dänemark stattfindenden Polizeieuropameisterschaften im Crosslauf eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der Vorsitzende des BLV-Kreises Mittel-/Nordschwaben Otto Dwaliawili war voll des Lobes für die LG Wehringen, die die Kreiswaldlaufmeisterschaften durchführte. Auch freute man sich über die reibungslose Zusammenarbeit mit den Straßberger Fußballern, die extra ein Spiel verlegten.





Bild 1 (Sabine Deuringer): Mit viel Engagement rannten die Kinder bei den Kreiswaldlaufmeisterschaften in Straßberg auf der 1,3 Kilometer langen Strecke. Siegerin bei den 10-jährigen Mädchen wurde Leah Henshaw (Startnummer 197) von der LG Wehringen, neben ihr ist ihre Vereinskameradin Anna Deuringer (Startnummer 196) abgebildet.

Bild 2 (Sabine Deuringer): Start bei den 12- und 13-jährigen Mädchen. Wer wird als Erste ins Ziel spurten? Es war Valerie Sager (Startnummer 201) von der LG Wehringen vor Madelaine Wex (Startnummer 166) von der LG Reischenau-Zusamtal.