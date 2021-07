Walkertshofen

vor 51 Min.

Als die Edelleute auf der Burg von Walkertshofen lebten

Plus Vor vielen Jahrhunderten lebten Edelleute auf einer Burg hoch über Walkertshofen. Josef Kugelmann weiß, was davon heute noch zu sehen ist.

Von Karin Marz

Wer die kleine Staudengemeinde Walkertshofen besucht, kommt wahrscheinlich nicht auf Anhieb auf die Idee, dass hier vor sehr langer Zeit eine Burg stand und ein Adelsgeschlecht lebte. Einzig der Name der im Osten des Dorfes gelegenen Anhöhe deutet darauf hin. Diese heißt nämlich offiziell Burgberg. Einheimische nennen den Burgberg auch "Burzelesberg", was von Bursamtsberg, dem Kassenamt des Domkapitels Augsburg, abgeleitet wurde. Mit der Geschichte des Ortes kennt sich Josef Kugelmann aus, der mit viel Fachwissen und Begeisterung über die vergangene Zeit erzählt. Der frühere Lehrer der Grundschule in Walkertshofen wälzt in seinem Ruhestand gerne Geschichts- und Kirchenbücher sowie Chroniken und hat auch bereits Vorträge über die Entstehung von Walkertshofen gehalten.

