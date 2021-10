Bischof Bertram Meier löst in Walkertshofen ein Versprechen ein

Plus Die Sanierung der Pfarrkirche St. Alban in Walkertshofen ist abgeschlossen. Bischof Bertram Meier aus Augsburg zelebriert den Festgottesdienst.

Mit einem Festgottesdienst zum Erntedankfest feierten die Gläubigen in Walkertshofen die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten der Pfarrkirche St. Alban. Die Arbeiten sind Ende vergangenen Jahres abgeschlossen worden. Nun löste Bischof Bertram Meier aus Augsburg sein Versprechen ein.