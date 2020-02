Walkertshofen: Das Baugebiet Röstergraben hat für sie Priorität

Plus Margit Jungwirth-Karl möchte wieder Bürgermeisterin in Walkertshofen werden. Im Interview verrät sie, wo ihr Lieblingsplatz liegt.

Mit wenigen Stimmen Vorsprung gewann Margit Jungwirth-Karl vor sechs Jahren die Kommunalwahl und wurde Bürgermeisterin. Jetzt kandidiert sie wieder.

Wenn Sie sich für Ihren Ort etwas wünschen könnten, was wäre das?

Margit Jungwirth-Karl: Bei unserer Nominierungsversammlung CSU/Freie Bürger sagte ein Gemeinderatskandidat bei seiner Vorstellung: „Ich wünsche mir für Walkertshofen ein liebevolles Miteinander.“ Das war ein etwas überraschendes Statement, aber ich kann das voll unterschreiben.

Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Jungwirth-Karl: Zuerst einmal wäre es gut, wenn die vor Ort vorhandene Infrastruktur wie Ärztin, Pflegedienste, Bäckerei, Metzgerei etc. erhalten bliebe. Was wir als Gemeinde dazu tun können, werden wir gerne tun. In der nächsten Legislaturperiode möchten wir uns mit altersgerechtem Wohnungsbau befassen. Eine Nachbarschaftshilfeplattform wäre schön.

Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon?

Jungwirth-Karl: Von den neuen sozialen Medien nutze ich nur Whats-App. Da freue ich mich immer über die aktuellsten Enkelfotos. An anderen sozialen Medien beteilige ich mich nicht, da mir die tägliche Menge an E-Mails und Telefonanrufen, die beantwortet werden wollen, ausreicht. Die leichtsinnige Preisgabe von privaten Daten im weltweiten Netz sehe ich kritisch. Es wird oft zu schnell, emotional und wenig differenziert kommentiert.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Ort?

Jungwirth-Karl: Ich gehe gerne den Teil des Staudenmeditationsweges vom Burgberg bis ins Junge Tal. Dabei genieße ich unsere schöne und abwechslungsreiche Landschaft.

Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Jungwirth-Karl: Zielstrebigkeit, Pflichtbewusstsein, Teamfähigkeit. Letzteres ist mir besonders wichtig. Mir macht die Arbeit zusammen mit den unterschiedlichsten Menschen mit ihren jeweiligen Fähigkeiten viel Freude.

Was sind Ihre persönlichen Untugenden?

Jungwirth-Karl: Ich antworte oft zu schnell und bin dabei ziemlich direkt, bisweilen undiplomatisch.

Wenn Sie die Wahl gewinnen, welche drei Themen wollen Sie als Erstes anpacken?

Jungwirth-Karl: Als Erstes steht die Umsetzung des Baugebietes „Röstergraben“ auf dem Programm, da einige Bauwerber bereits seit geraumer Zeit darauf warten, ihre Häuser bauen zu können. Dann gibt es wie immer Pflichtaufgaben der Gemeinde. Dazu gehört die Modernisierung der Kläranlage. Wir haben bereits ein Konzept erarbeitet, das jeweils eine Baumaßnahme pro Jahr bis 2026 vorsieht. Die Verlängerung der Offenen Ganztagesschule an der Grundschule bis 16 Uhr. Diese Form der Schülerbetreuung endet im Augenblick um 14 Uhr.