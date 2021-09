Die Aichener Straße in Walkertshofen soll saniert werden

Plus Dem Gemeinderat von Walkertshofen werden mehrere Möglichkeiten für eine Sanierung vorgestellt. Was passiert mit der Bushaltestelle?

Wie die marode Aichener Straße in Walkertshofen saniert werden soll, erläuterte während der jüngsten Gemeinderatssitzung Monika Riedler von der Konstruktionsgruppe Bauen.