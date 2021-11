Einbruch in ein Haus in Walkertshofen - wer hat etwas gesehen?

In Walkertshofen ist in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Der oder die Täter öffneten einige Schranktüren, klauten aber nichts. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 18.20 Uhr, wurde in der Blumenstraße in Walkertshofen in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Nachdem der oder die Täter eine Balkontüre aufgehebelt hatten, gelangten sie in das zur Tatzeit unbewohnte Haus. Es wurden lediglich einige Schranktüren und Schubkästen geöffnet. Nach derzeitigem Stand wurde vermutlich nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Schwabmünchen, Telefon 08232/96060. (AZ)